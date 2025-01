PRVO TEMPERATURNI ŠOK, A ONDA KREĆE NEOČEKIVANA PROMENA: Evo kakve su prognoze RHMZ-a

U SRBIJI će danas biti oblačno, ali toplo za ovo doba godine, sa najvišom temperaturom do 15 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Ujutro po nizijama, kotlinama i duž rečnih tokova očekuje se kratkotrajna magla ili niska oblačnost.

Tokom dana biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura biće od -2 stepena do 6 stepeni, a najviša dnevna od 9 do 15 stepeni.

Uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije uslediće prolazno naoblačenje tek ponegde sa slabom kišom.

U Beogradu malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren, jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 3 do 6 stepeni, a najviša dnevna oko 15 stepeni.

Tokom noći uslediće prolazno naoblačenje sa slabom kišom.

Idućih sedam dana, prema prognozi RHMZ, biće toplo vreme, uz najvišu dnevnu temperaturu, koja će do sredine sledeće sedmice biti znatno iznad proseka za treću dekadu januara, i u većini mesta se očekuje od 14 do 19 stepeni, a zatim će biti u manjem padu, pa se u planinskim predelima očekuje intenzivnije topljenje snežnog pokrivača.

Tokom većeg dela dana biće malo do umereno oblačno i suvo sa dužim sunčanim periodima. Uz više oblačnosti kiša se očekuje samo u utorak uveče i sredu, kao i u petak tokom dana, a jače naoblačenje i zahlađenje prognozorano je tek krajem ovog perioda.

(Tanjug)