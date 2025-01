BORBA ZA ŽIVOTE LJUDI, DVOJE KRITIČNO: Dr Perković Vukčević o stanju četvoro povređenih u požaru u Barajevu

ČETIRI osobe koje su juče povređene u požaru u Domu za stara lica u naselju Veliki Borak u Barajevu nalaze se na lečenju na Odeljenju za intenzivno lečenje Klinike za toksikologiju Vojnomedicinske akademije.

Dva pacijenta su, kako je prethodno saopštila VMA u teškom stanju, a dva u srednje teškom stanju trovanja.

- Dva pacijenta su zadobila teško trovanje i u teškom su opštem stanju. Jedan pacijent je morao da bude podvrgnut hiperbaričnoj oksigenoterapiji. On je nešto bolje u opštem stanju, hemodinamski je stabilan. Druga pacijentkinja je na respiratoru. Njeno stanje je i dalje kritično i teško. Preostala dva pacijenta su pacijenti starije životne dobi sa brojnim pridruženim bolestima. Kod njih se sprovodi nespecifična detoksikaciona terapija i oni su u ovom trenutku hemodinamski stabilni - rekla je dr Perković Vukčević za TV "Prva".

Kako je doktorka objasnila, kada se požar dogodi i kada dođe do termalne dekompozicije takvih materija u dimu se nalazi preko 400 toksičnih supstanci.

- Mi ih ne možemo precizno identifikovati, možemo ih klasifikovati u neke koji su iritansi, koji daju lokalne efekte vezane za naše respiratorne organe, ali, nažalost, tu su i one materije, odnosno jedinjenja koja daju sistemsku toksičnost, koja je mnogo opasnija. Reč je prvenstveno o ugljen-monoksidu, a onda i o cijanidima. Indirektnim i direktnim merenjima, nekim analizama koje mi možemo da sprovedemo, kod dva pacijenta smo zapravo pronašli jako visoke koncentracije karboksihemoglobina koji je nama marker teškog trovanja ugljen-monoksidom - rekla je ova doktorka.

Reč je o starijim licima koja nisu mogla sama da budu evakuisana, tako da lekari pretpostavljaju da njihovo izlaganje dimu nije bila kratka.

- Teško je govoriti o vremenu ekspozicije. Ekipe hitne pomoći su brzo bile prisutne, dobile su naš savet nakon telefonske konsultacije da se odmah primenjuje kiseonik u visokom protoku, što je vrlo važno, a donekle je verovatno i pomoglo da te vrednosti dok su oni stigli kod nas budu i nešto niže. Pretpostavljam da su inicijalno bile i mnogo više i po kliničkim znacima koje smo videli kada smo pacijente primili - zaključila je dr Nataša Perković Vukčević.

Uhapšeno troje

S druge strane, oni čiji su najbliži izgubili živote, uvedeni su u dom kako bi pokušali da ih identifikuju. Jedino što su neki od njih rekli jeste da su ih pozvali inspektori i da je identifikacija bila teška. Naložena je obdukcija tela nastradalih, a utvrđuju se sve okolnosti slučaja nakon čega će Više javno tužilaštvo u Beorgadu da odluči o daljim koracima.

Nakon što je uviđaj u potpunosti završen, slobode su lišeni bračni par G. I. (52) i A. I. (52), kao i njihov sin M. I. (29) zbog sumnje da su izvršili krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti, za koje je zaprećena zatvorska kazna od dve do 12 godina. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i u tom roku će biti saslušani u tužilaštvu, nakon čega će da bude donesena odluka o tome da li će da im bude određen pritvor do 30 dana.

Oglasio se zaštitnik građana

Zaštitnik građana Zoran Pašalić od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zatražio je informcaije u požaru, kao i o broju korisnika usluga doma u trenutku požara i informacije o načinu zbrinjavanja preživelih.

Traži i podatke o posedovanju licence za rad i maksimalnom broju korisnika usluga koji je ta ustanova za stare mogla da prihvati na staranje, kao i relevantne informacije o uzroku požara. Kako je navedeno u saopštenju, ombudsman je sa predstavnicima Sektora za hitno postupanje na licu mesta utvrdio činjenično stanje o tom požaru.

Tom prilikom Pašalić je rekao da nesreća, nažalost, nije prva te vrste i da bi svi trebalo da se dobro zamislimo pred tom činjenicom.

Dan žalosti

Premijer Srbije Miloš Vučević najavio je da će sutra na sednici Vlade Srbije da bude donesena odluka o proglašenju Dana žalosti u sredu, 22. januara, zbog tragedije u Barajevu. On je dodao da se lekari bore za živote troje ljudi koji su u teškom stanju.

- Želim da izjavim saučešće porodicama poginulih, spremni smo da pružimo pomoć. Uzdamo se u lekare da spasu tri teško povređene osobe, istraga će utvrditi uzrok požara - dodao je Vučević.

On je dodao da je uzrok požara ljudski faktor i da on nije u vezi sa tehničkim uslovima doma kao i da ga je "ministar Starović obavestio da je dom legalan".

