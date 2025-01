SRBIJA NA UDARU SNEGA U POPODNEVNIM ČASOVIMA: Hitno se oglasio RHMZ (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim upozorenjem.

PONEDELjAK, 13.01.2025. u 16:00 h

Posle podne umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu tek ponegde sa slabim snegom.

NAREDNIH DANA HLADNO I SUVO

Sutra ujutru slab i umeren mraz. Tokom dana u severnim i centralnim predelima pretežno sunčano ali hladno vreme, povremeno uz malu ili umerenu oblačnost. U ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, na krajnjem jugu ujutru i pre podne uz provejavanje slabog snega. Vetar slab do umeren severoistočni. Najniža temperatura od -7 do -2 °S, a najviša dnevna od 0 do 4 °S.

Do kraja druge dekade januara suvo:

* ujutru slab i umeren mraz, od -8 do -1 °S,

* najviša temperatura do petka od -1 do 3 °S, u Negotinskoj Krajini do 7 °S, od subote u porastu

* u sredu umereno oblačno

* zatim pretežno sunčano,

osim u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama gde se očekuje magla koja će se ponegde zadržavati i duže tokom dana.

