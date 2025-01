KANCELARIJA ZA KiM: Zimovanje na Tari za 200 đaka sa Kosova i Metohije

KANCELARIJA za Kosovo i Metohiju saopštila je da i ove godine nastavlja sa realizacijom aktivnosti za najmlađe sa Kosova, pa je tako u saradnji sa Centrom dečjih letovališta i odmarališta organizovala zimovanje na Tari za 200 đaka.

Kako navode u saopštenju, deca će biti smeštena u Centru dečjih letovališta i odmaralištu Mitrovac na Tari i biće podeljena u dve grupe po 100 dece. Prva grupa mališana uzrasta od trećeg do šestog razreda boraviće na planini u periodu od 12. do 18., druga od 18. do 24. januara. Svaku grupu učenika pratiće po šest pratilaca koji su nastavnici fizičkog vaspitanja.

Đacima je obezbeđena zimska oprema tokom boravka na planini, a osim časova skijanja i zabavnih sadržaja imaće organizovan i niz edukativnih aktivnosti.

Prvu grupu dece koja je stigla na Taru dočekala je pomoćnica direktora Kancelarije za KiM, Svetlana Miladinov koja im je poželela dobrodošlicu i ugodan boravak na planini.

- Izuzetno je zadovoljstvo dočekati danas naše mališane iz južne srpske pokrajine, družiti se sa njima i doživetu tu sreću koju oni danas osećaju. Svesni smo teških uslova u kojima srpska deca na KiM odrastaju i zato mi iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju nastojimo da im kroz razne aktivnosti koje sprovodimo ulepšamo i upotpunimo školske dane. Mi ćemo i u narednom periodu na sve moguće načine činiti ono što je u našoj moći da pomognemo i olakšamo život naših ljudi na prostoru KiM, posebno najmlađima jer je važno da znaju da država Srbija misli i brine o njima i da u ovim teškim vremenima nisu sami - istakla je Miladinov.

U ovoj grupi boravi ukupno 25 učenika iz osnovnih škola iz mesta: Klina, Vrbovac, Osojane, Istok, Srbica i Suvo Grlo, zatim 25 učenika iz Banjske, Zupča, Žerovnice, Leposavića, kao i 25 učenika iz Štrpca i 25 učenika iz škola u Kamenici i Gnjilanu.

