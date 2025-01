HITNO SE OGLASIO RHMZ: U toku noći stiže olujno nevreme, u ovim delovima Srbije najkritičnije (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- U toku večeri prolazno umereno naoblačenje usloviće tek ponegde slabu kratkotrajnu kišu.

Tokom noći novo naoblačenje i zahlađenje sa kišom jačeg inteziteta uz jak severozapadni vetar zahvatiće Bačku i sever Banata, a pred jutro proširiće se i na ostale predele Vojvodine, kao i na zapadnu Srbiju.

U zoni fronta severozapadni vetar kratkotrajno će imati i olujne udare.

Od petka osetno hladnije

Zahlađenje i naoblačenje s kišom u petak (10.01.) će se brzo proširiti na ostale krajeve Srbije. U brdsko-planinskim predelima počeće da pada sneg, a sa padom temperature, posle podne i uveče kiša će preći u sneg ponegde i u nižim predelima

Hladno vreme zadržaće se do 17. januara uz jutarnji mraz i dnevne temperature oko i malo iznad 0 °S. Sneg se pretežno očekuje od subote do ponedeljka (11 - 13.01.) na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje uz stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača, dok će u ostalim krajevima Srbije biti uglavnom suvo. Više padavina očekuje se u nedelju (12.01.) na području Kosova i Metohije, u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu uz 10 do 25 cm novog snega, lokalno i više. Padavine će u ponedeljak oslabiti, a do večeri i prestati.

Sledeće sedmice prolazno naoblačenje sa severa usloviće tek ponegde slabe kratkotrajne padavine, kišu i sneg, u sredu i četvrtak, 15 i 16. januara - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ