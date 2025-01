HOĆE DA POVAMPIRE PAVELIĆEVSKU NDH CRKVU? "Novosti" istražuju - Planira li Domovinski pokret novu asimilaciju Srba u Hrvatskoj

PAVELIĆEV plan o asimilaciji Srba i dalje je aktuelan, pokazala je kafanska "proslava" pravoslavnog Božića u režiji stranke Domovinski pokret, članice vladajuće kolaicije u Hrvatskoj i udruženja građana Hrvatski pravoslavni centar (HPC) iz Vukovara, koji su na Božić najavili osnivanje "Hrvatske pravoslavne crkve".

Masovno pokrštavanje Srba u Dubici

Oni su se deklarisali kao nastavljači Pavelićeve ideje da "grkoistočnjake" (kako su nazivani Srbi u NDH, gde je pominjanje srpskog imena bilo zabranjeno) "ne treba siliti da se pokatoliče, jer je mnogo važnije da se oni izjasne kao Hrvati". U junu 1932. je sa tim ciljem osnovana nepriznata Hrvatska pravoslavna crkva kao mašinerija za promenu identiteta i asimilaciju Srba, što je jedna od stavki iz definicije pojma genocid.

Sadašnje stranke iz vladajuće koalicije u Hrvatskoj revitalizuju istu ideju.

- Glavni cilj našeg udruženja je osnivanje Hrvatske pravoslavne crkve u roku od pet godina. U tome nas neće ništa pokolebati - poručio je iz restorana "Kamen" u Dicmu Predrag Mišić predsednik udruženja HPC i saborski poslanik Domovinskog pokreta.

Ovu najavu su burno pozdravili prisutni ministri i poslanici iz redova njegove stranke i Tomo Medved, potpredsednik hrvatske vlade.

Hrvatski premijer Andrej Plenković bio je u to vreme na božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća, a na novinarsko pitanje šta misli o najavama koalicionih partnera o osnivanju "Hrvatske pravoslavne crkve", odgovorio je da uopšte ne zna za nju. Milorad Pupovac, predsednik SNV, ocenio je najavu kao neprihvatljivu:

foto: Fejsbuk Učesnici skupa u Dicmu na kome je najavljeno osnivanje Hrvatske pravoslavne crkve

- Na to ne gledam sigurno dobro jer "Hrvatska pravoslavna crkva" ima strašnu tragediju iz vremena Drugog svetskog rata i Pavelićevog ustaškog režima kada je prvi puta formirana i kada je služila za nečasne verske i političke ciljeve.

Mišić, inicijator osnivanja pavelićevske crkve, uzvratio je tvrdnjom da će pitanje HPC "rešiti 130-140 hiljada ljudi u Hrvatskoj, od kojih je 10.000 branitelja. Oni će, rekao je, odlučiti "hoćemo li osnovati HPC ili nećemo, Pupovac sigurno neće, ni Plenković". Na njegovu preteću izjavu se nadovezao Stipo Mlinarić, poslanik Domovinskog pokreta, tvrdnjom da je Srpska pravoslavna crkva "u zadnjih sto godina parapolitička organizacija" koja "provodi velikosrpsku politiku".

foto: Fejsbuk Predrag Mišić (treći s leva) sa članovima Domovinskog pokreta u Dicmu

Ideolozi opravdanosti osnivanja HPC se pozivaju na rezultate popisa iz 2011. kada se oko 17.000 građana Hrvatske izjasnilo kao "Hrvati pravoslavci", a 2021. se njihov broj uvećao na oko 30.000 uz pomoć kampanje "branitelja" iz Domovinskog pokreta koji su brojnim bilbordima i drugim metodima pozivali pravoslavce da se izjasne kao Hrvati. Ovi argumenti podsećaju na opravdavanje osnivanja Pavelićeve HPC koja je navodno "spasavala" od istrebljenja Srbe koji su s nožem pod grlom menjali identitet.

foto: Fejsbuk Plakat Domovinskog pokreta koji pravoslalvene Srbe poziva da se izjasne kao Hrvati

Ali, nisu samo Srbi svetosavci pogođeni kafanskom "božićnom poslanicom" Domovinskog pokreta, već i Bugarin Aleksandar Ivanov, mada iz sasvim drugačijih razloga. On tvrdi da je inicijativa Domovinskog pokreta besmislena, jer je on već obnovio "Hrvatsku pravoslavnu crkvu" i postao njen arhiepiskop. Ustaški aktivista Ivo Matanović je 2013. doveo Ivanova iz Bugarske i predstavio kao sveštenika koji će obnoviti pavelićevsku HPC. Prevaranti su se vrlo brzo razišli zbog svađe oko novca. Matanović je rekao da će smeniti Ivanova sa mesta arhiepiskopa i dovesti drugog iz Crne Gore, ali ovaj je našao moćnije pokrovitelje i nastavio da "činodejstvuje" bez crkve, kao šef nevladine organizacije.

foto: Fejsbuk Lažni sveštenik iz Bugarske Aleksandar Ivanov

- Od Nikolasa, patrijarha Evropske pravoslavne crkve (EPC) sa sedištem u Parizu, u decembru 2013. dobio sam sve dokumente za obnovu HPC kao podružnice EPC i tomos, ukaz kojim se dodeljuje autokefalnost HPC - pričao je Ivanov u hrvatskim medijima.

foto: Fejsbuk Grb lažne crkve sa NDH šahovnicom

Problem je što Evropska pravoslavna crkva ne postoji. U Parizu je u to vreme postojalo sedište krila Ruske zagranične crkve, osnovane od sveštenstva koje je iz Rusije pobeglo od boljševičke revolucije i koje je za poglavara priznavalo carigradskog patrijarha. Taj egzarhat se docnije vratio u okrilje Moskovske patrijaršije zbog raskolničkog delovanja carigradskog patrijarha u Ukrajini, a ni egzarhisti ni on nikada nisu potvrdili navode Ivanova. Zanimljivo je da je i Pavelić za patrijarha svoje "Hrvatske pravoslavne crkve" 1942. postavio ruskog sveštenomonaha Germogena (Georgij Ivanovič Maksimov) koji je 1924-1942. bio član sinoda Ruske pravoslavne zagranične crkve sa sedištem u Sremskim Karlovcima. U NDH koja je zabranila čak i ime srpskog naroda on je zaboravio na gostoprimstvo Srba ukazano "belim Rusima" i prihvatio je da bude poglavar Pavelićeve crkve. Zbog toga je osuđen od strane suda Ruske pravoslavne crkve, a zbog kršenje prava Srpske patrijaršije proteran je iz Sabora Ruske zagranične crkve uz zabranu bogosluženja, a posle oslobođenja 1945. je osuđen i pogubljen.

foto: Fejsbuk

PRAVOSLAVNI KRST NA ŠAHOVNICI

NA "proslavi" Božića u Dicmu bila je istaknuta zastava Hrvatskog pravoslavnog centra sa pravoslavnim krstom na šahovnici istaknutoj i na internet prezentaciji ovog udruženja, kome je "pristup moguć samo ukoliko slavite osnutak Republike Hrvatske, obilježja HOS, žrtvu domovinskog rata, priznanje iste, poimanje agresora, prolivenu krv branitelja, Hrvatske odbrambene snage..."