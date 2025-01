BIĆE PUNO SNEGA, ČAK I U BEOGRADU: Meteorolog dao prognozu za praznike, pa otkrio kakvo će biti leto i sve iznenadio

GOST jutarnjeg programa "Novosti" bio je meteorolog Ivan Ristić koji je govorio o tome kakvo nas vreme očekuje posle praznika, ali i tokom leta i cele godine.

Foto: Novosti

Očekujemo promenu vremena i hladan front

- Od 4.januara očekujemo promenu vremena, dolazi hladan front sa severozapada,kratko otopljenje koje je bilo posle Nove godine se definitivno završava. Već za vikend 4. i 5. januara očekuje nas puno snega. Snežne padavine se očekuju u subotu i u nedelju na planinama, ali i u Beogradu - rekao je Ristić.

Kazao je da će se sneg na planinama zadržati sve do proleća, a otkrio je kakvo nas vreme očekuje posle Božića.

- Od Božića nas očekuju ledeni dani dakle, dolazi sve hladniji vazduh, maksimalna temperatura će biti ispod ili oko nule.Ne bi trebalo da dođe do ledene kiše ove godine, ovaj hladni talas će trajati od Božića pa sve do 20.Januara temperatura će uglavnom biti ispod nule i očekuje nas povremeni sneg. Krajem Januara doći će do porasta temperature do 10 stepeni - rekao je on.

Kako kaže, u februaru nas očekuje puno snega i to ne samo na planinama već i u Beogradu, a kako se februar bude približavao kraju krenuće polako proleće i toplije vreme. Mart će biti promenljiv, navodi on.

Mogućnost poplava

- Na planinama je od novembra napadao snežni pokrivač i trajaće sve do proleća, pred kraj ove zime na planinama se očekuje metar snega, a kada dođe proleće biće naglo topljenje, reke će biti već povećane i moguće su poplave - istakao je Ristić.

Foto: Novosti

"Leto će biti prevruće, toplije nego prošle godine"

- Zima, Proleće i Jesen 2025.godine biće u granicama normale temperature baš kako dolikuje našoj klimi, ali leto će biti prevruća, biće možda čak i toplije nego prošle godine, imaćemo krajem juna prvi toplotni talas, a biće ih ukupno pet. U julu i avgustu će temperatura biti preko 40 stepeni u Beogradu, prošle godine smo dostigli do 40, a moguće je da ove godine prelazimo tu temperaturu. Ostali meseci će biti korektni u skladu sa našom umerenom kontinentalnom klimom. Što se tiče leta očekuju nas superćelijske oluje sredinom jula - rekao je Ristić.

