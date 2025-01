STUDENT BABIĆ: Niko nema pravo da blokira ulaz na fakultete, plenum nema izvršnu moć (VIDEO)

STUDENT Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Jovan Babić izjavio je da oni koji blokiraju fakultete nemaju pravo da blokiraju ulaz ljudima i istakao da svi imaju pravo da uđu u zgradu fakulteta i niko nema pravo da ih zadražava.

Foto: Printscreen





On je naveo da je plenum dozvoljen u skladu sa zakonom, da se ljudi okupljaju, ali da nema nikakvu izvršnu moć i ne može da donese odluku da blokira fakultet ili da ne blokira.

- Plenum nema to ovlašćenje, plenum ima nula ovlašćenja da uradi bilo šta, po zakonu Republike Srbije - rekao je Babić.



Ukazao je da je plenum dozvoljen, ali blokada sama po sebi nije dozvoljena jer se blokadom narušavaju tuđa prava.

- Tako da taj tim za obezbeđenje, osobe koje koji sede na ulazu fakulteta i protivpravno legitimišu i traže indeks, njih nije postavio fakultet - ukazao je Babić.

On je objasnio da plenum, da bi imao kvorum, da bi mogao da predstvalja neki fakultet, mora da ima 50 odsto plus 1 glas, to je broj ljudi koji moraju da dođu i da bez toga to glasanje ne predstavlja nikakvu organizaciju.

- U ovom trenutku taj plenum predstavlja pojedince koji su došli tamo da izraze svoje mišljenje, oni imaju pravo da izraze svoje mišljenje, ali oni nemaju pravo da vrše nikakvu blokadu, nemaju pravo da ljudima ograničavaju slobodu kretanja - istakao je Babić.

On je ukazao da je plenum neformalna organizacija i da može samo da da preporuku da neko nešto uradi, ali da plenum nema izvršnu moć i ne može nikom da naredi da stane na ulaz i da blokira druge ljude.

Babić je naveo da je na Fakultetu tehničkih nauka bilo pet trudnica koje treba da idu na trudničko bolovanje, ali nisu mogle da odu jer zaposleni u upravi ne mogu uđu u zgradu i da im izdaju potrebne papire.

Naglasio je da studenti sve više shvataju manipulaciju i da se broj studenata koji dolaze na plenume smanjio za tri, četiri puta jer su ljudi shvatili da se tu radi isključivo o stranačkoj politici.