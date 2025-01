PRVA POLOVINA JANUARA DONEĆE VELIKI PLUS : Očekuju nas i dva ledena talasa sa temperaturom do minus 15

NOVOGODIŠNjA noć donela je maglovito i vrlo hladno vreme. Temperature su se kretale od -7 do -3, u Beogradu je bilo -4, a najhladnije je bilo u Sjenici sa -15 stepeni.

Foto: N. Živanović

Prva polovina meseca proteći će u znaku vremena sa čestim vremenskim promenama i još češćim temperaturnim oscilacijama.

Pred nama je danas sunčan i topao dan. U Vojvodini, u Beogradu, u dolini Velike Morave, u Podunavlju, u dolinama i kotlinama magla se očekuje tokom celog dana.

U predelima sa maglom temperatura će biti od -2 do 2°C. U sunčanim predelima temperatura od 6 do 12 stepeni, na istoku Srbije i do 14 stepeni. Sunčano i toplo biće danas i na planinama, uz temperature do 10 stepeni.

Dakle, nad Srbijom je i danas prisutna temperaturna inverzija, odnosno sa porastom visine temperatura raste, tj. sve vreme raste u delu sa maglom. Beleže se i velike temperaturne razlike.

Magla je ovih dana u potpunosti prirodna pojava, nastala ne zbog zagađenja, već zbog aktuelne sinoptičke situacije.

Ipak, u urbanim sredinama, u industrijskim zonama, u zoni pojačanog saobraćaja i tamo gde su prisutna ložišta na drva i ugalj, prisutno je i ogromno zagađenje vazduha, usled smoga. Razlog toga je što se atmosfera ovih dana zbog veoma visokog vazdušnog pritiska ponaša kao poklopac i zagađenje u potpunosti ostaje u nižem sloju, jer nema strujanje vazduha, pritom ono je i silazno.

U četvrtak u Srbiji sunčano i relativno toplo, uz temperature u većini predela iznad 10 stepeni, na istoku i do 15 stepeni. Samo će u predelima sa maglom biti hladnije, ali nje će biti tek ponegde i to uglavnom na severu Vojvodine.

U petak jača promena vremena i zahlađenje. Već u noći ka četvrtku u severozapadnim, a u petak i u ostalim predelima Srbije očekuje se naoblačenje sa kišom. U petak ujutro u severozaapdnim, tokom dana i u zapadnim i centralnim predelima Srbije usled prodora hladnog fronta očekuje se jako zahlađenje i prelazak kiše u sneg, uz pojačan severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 2°C u Bačkoj do 12 stepeni na jugoistoku Srbije.

Inače, kiša i sneg u petak će biti prolaznog karaktera i padavinska zona brzo će se premeštati od severozapada ka jugoistoku.

Više padavina očekuje se na zapadu Srbije.

Očekuje se da padne i do 10 cm snega, na planinama od 10 do 20 cm. Snežnog pokrivača na planinama trenutno ima i do pola metra, pa će doći do povećanja postojećeg.

Za vikend se očekuje suvo, samo na jugu i jugoistoku ujutro sa snegom. U većem delu zemlje ledeni, jer će temperature tokom celog dana biti ispod 0°C, samo na istoku i jugoistoku biće u plusu. Najhladnije biće u nedelju ujutro, kada u svim predelima bude vedro. Temperatura će se spuštati i do -15 stepeni, lokalno i niže.

Badnji dan doneće osetno otopljenje, pa će za Božić biti relativno toplo, ali i oblačnije, uz temperature ponegde i do 15 stepeni.

Nakon Božića sledi novo zahlađenje sa kišom i snegom, a potom bi ponovo usledilo par ledenih dana, uz temperature do 0 stepeni, nakon čega bi prema polovini meseca usledilo blago otopljenje, uz temperature koji stepen iznad 0°C.

Dakle, pred nama je promenljiva prva polovina meseca.

(Telegraf)

