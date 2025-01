DOLAZAK „RAFALA“ U SRBIJU PLANIRAN ZA POČETAK 2028: U toku su pripreme pilota i objekata

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić rekao je da je proces dolaska novih višenamenskih aviona "rafal" planiran za početak 2028, a da 2029. godine treba da budu u operativnoj upotrebi u Vojsci Srbije i dodao da to zahteva obuku pilota, pripremu objekata, pista i aerodroma na čemu Ministarstvo odbrane već radi.

Foto: Profimedia

Gašić je rekao da je nabavka višenamenskih aviona "rafal" četvrte generacije nešto što u kvalitativnom i u svakom drugom smislu Vojsku Srbije svrstava u red najmodernijih vojnih sila sveta.

Ministar je podsetio da je sličan ugovor u Jugoslaviji potpisan krajem 80-ih godina, kada su od Sovjetskog Saveza nabavljeni "migovi-29".

- Naravno, savremeni trendovi traže i najbolje, najkvalitetnije u ovom trenutku. Naš Generalštab i stručni ljudi iz Vazduhoplovstva dali su svoje mišljenje da bi 'rafali' četvrte generacije bili nešto najoptimalnije, najkvalitetnije, što u ovom trenutku Vojska Srbije treba da ima. Naravno, tu nije samo kupovina letelica, tu je i kupovina naoružanja i svega ostalog što prati takvu nabavku - objasnio je Gašić.

On je dodao da to ne znači da ćemo se odreći svojih starih letelica i da je od 2012. godine mnogo uloženo u sredstva i opremanje Vojske Srbije, da se puno radilo na "migovima-29", a podsetio je na to da je 2012. godine postojao samo jedan ispravan "mig-21".

- Puno smo radili na tome da migove-29 osposobimo, vratimo, kupimo nove, modernizujemo naše stare aparate tako da i oni ostaju u našoj upotrebi, jer su to srpski migovi - istakao je Gašić.

Naveo je da je ekonomski napredak zemlje u najvećoj meri doprineo stvaranju uslova da se povećaju ulaganja u Vojsku Srbije, jer je na nivou državnog rukovodstva uspostavljen konsenzus da je pitanje odbrane zemlje preduslov svakog napretka i razvoja.

- Novi višenamenski borbeni avion 'rafal' obezbediće dugoročnu zaštitu vazdušnog prostora Republike Srbije i doprineti sveukupnoj bezbednosti naše zemlje i građana - dodao je on.

Gašić je istakao da treba imati u vidu da su višenamenski borbeni avioni kakav je "rafal", samo deo sveobuhvatnog sistema kontrole i zaštite vazdušnog prostora u koji spadaju i savremeni radarski i raketni sistemi protivvazduhoplovne odbrane.

Govoreći o poslovnim rezultatima u Odbrambenoj industriji Srbije u 2024. godini, ministar je rekao da je prethodna godina rekordna.

- Više od 1,4 milijarde dolara su imali ukupan promet fabrike namenske industrije u 2024. godini, što je za 70 odsto više nego 2023. godine. Neko će da kaže da je to u trenucima kada imamo ovoliko ratnih žarišta širom sveta, nešto što se očekuje.

(Tanjug)

