PRETEŽNO SUNČANO I TOPLIJE, TEMPERATURA DO 12 STEPENI: Vremenska prognoza za sredu, 1. januar

Ujutro slab i umeren mraz, lokalna pojava poledice, a u nižim predelima i magla.

Foto: Tanjug/S.A.

Tokom dana pretežno sunčano i toplije, osim u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka, kao i na visoravnima gde će se magla zadržati i pre podne, a u većem delu Bačke i na severu Banata i veći deo dana. Vetar slab, promenljiv.

Najniža temperatura od -7 stepeni do -1 stepen, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, od 0 do 4 stepena.

Vreme u Beogradu

U glavnom gradu ujutro slab mraz, lokalna pojava poledice i magla koja će se u nižim delovima grada zadržati i pre podne. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv.

Najniža temperatura od -5 stepeni do -2 stepena, najviša dnevna oko 6 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima za sedam dana, u četvrtak ujutro ponegde u nižim predelima magla. Tokom dana sunčano i još malo toplije.

U petak prolazno naoblačenje i zahlađenje sa kišom ujutro i pre podne zahvatiće severne i zapadne, a posle podne i ostale predele Srbije. U brdsko-planinskim predelima padaće sneg, a sa padom temperature u drugom delu dana kiša će preći u sneg i u nižim predelima i to prvo na severu i zapadu zemlje.

Prestanak padavina očekuje se krajem dana i subotu ujutru.

Za vikend suvo sa dužim sunčanim intervalima.

Početkom sledeće sedmice osetno toplije, u ponedeljak umereno oblačno, a u utorak i sredu, uz više oblačnosti, ponegde se očekuje kiša.