HOĆE LI BITI SNEGA OVOG VIKENDA? RHMZ najavio mraz, od utorka sunčano u ovim delovima Srbije

Tokom večeri i noći očekuje se pojava poledice, dok će na planinama magla smanjiti vidljivost na 100 do 500 metara, a na pojedinim delovima zemlje i manje.

U petak će biti pretežno sunčano na severu Banata, u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji, dok će u ostalim predelima biti umereno do potpuno oblačno. Posle podne, očekuje se kratkotrajni sneg na jugoistoku zemlje, a vetar će biti slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura biće od -3 do 1 C, a najviša dnevna od 1 do 6 C.

Umeren mraz i lokalna pojava poledice očekuje se za vikend i početkom sledeće nedelje u jutarnjim časovima. Tokom vikenda i u ponedeljak biće umereno oblačno.

Od utorka, u svim predelima očekuje nas toplije i sunčano vreme, kada će dnevna temperatura biti od 6 do 10 C.

