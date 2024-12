DRASTIČNO UPOZORENJE RHMZ: Evo šta nas očekuje za Svetog Nikolu i narednih dana

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije izdao je večeras upozorenje u kom najavljuju tokom noći na severu i zapadu Srbije, po kotlinama i duž rečnih dolina formiranje guste magle.

RHMZ upozorava da će biti smanjena vidljivost na 200 do 500 metara, a lokalno i ispod 100 metara. U ostalim krajevima zemlje biće pretežno vedro ili malo do umereno oblačno.

Za Nikoljdan će u većini krajeva biti pretežno sunčano i toplo, samo ujutro hladno, a na severu i zapadu Srbije, po kotlinama i duž rečnih dolina magla, koja će se ponegde u Vojvodini zadržati i pre podne. Vetar slab do umeren, južnih smerova. Najniža temperatura od -4 do 2 °S, a najviša od 8 do 15 °S.

U petak RHMZ najavljuje naoblačenje sa kišom koje će ujutro zahvatiti severne i zapadne, do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve uz pad temperature. Počeće da duva umeren i jak severozapadni vetar. Uveče u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, a u toku noći i na jugu, jugoistoku i u centralnim delovima zemlje prelazak kiše u sneg.

Prvog dana vikenda biće hladno, a na krajnjem severu suvo, u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom. U brdsko-planinskim predelima se očekuje formiranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Posle podne na zapadu, a uveče i noću u ostalim krajevima prestanak padavina.

U nedelju će biti suvo uz delimično razvedravanje. Sledeće sedmice prema vremenskoj prognozi RHMZ biće oblačno i hladno, povremeno sa snegom, a na severu ponegde i sa kišom.U brdsko-planinskim predelima dalje povećanje, a u nižim formiranje manjeg snežnog pokrivača.

