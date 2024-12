CELA SRBIJA ĆE SE ZABELETI OVOG DATUMA: Stižu dva snežna talasa, meterolog dao detaljnu prognozu

U NAREDNIM danima očekuje nas pravo zimsko vreme sa snežnim padavinama i niskim temperaturama. Pripremite se za snežne epizode koje će obeležiti kraj decembra, a zatim i za topliji period pred Novu godinu, najavljuje Ivan Ristić.

Promena vremena donosi nam prve znake prave zime. Topli front koji trenutno vlada biće zamenjen hladnim, a to znači da nas očekuje sneg i niske temperature.

Imaćemo dva snežna talasa do Nove godine

Tokom naredna tri dana očekuje se toplije vreme, a nakon toga očekuju nas i dva snežna perioda!

- Naredna tri dana maksimalna temperatura od 9 stepena do 13 stepena Celzijusovih, toplije vreme potrajaće do petka 20. decembra kada dolazi hladni front, ali i hladniji period. Za sada u planu imamo dve snežne epizode: prva u subotu ujutru, južnije od Save i Dunava, Beograd je na granici, a druga u ponedeljak 23. decembra kada se sneg očekuje u celoj Srbiji, uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Maksimalna dnevna temperatura biće od 2 stepena do 6 stepeni Celzijusovih! Pri snežnim padavinama biće oko nula stepeni - navodi Ristić.

Međutim, od 25. decembra očekuje nas par toplijih dana, a od 27. decembra Ristić najavljuje maglu i nisku oblačnost i temperature veći deo dana oko 0 stepeni Celzijusovih.

Okvirna prognoza za narednu godinu

Ivan Ristić najavio je da ima već i okvirnu prognozu za sledeću 2025. godinu.

- Profesor Aleksandar Valjarević i ja napravili smo prognozu za sledeću godinu. Prema toj vremenskoj prognozi, januar i februar bi trebalo biti najhladniji meseci i više će ličiti na pravu zimu. Krajem marta i u aprilu očekuje se topliji period, a juli i avgust bi mogli doneti ekstremne temperature preko 40 stepeni. Za ljubitelje zimskih sportova, dobra vest je da se očekuje mnogo više snega u zimskom periodu - rekao je Ristić za TV Pink.

Do Božića sneg u Beogradu

- Za Novu godinu bi trebalo opet da naiđe hladniji period. Sve do našeg Božića bi trebalo da bude sa snegom u Beogradu i još nekim gradovima. Međutim, sve snežne padavine idu ka južnim delovima zemlje - kaže meteorolog Ristić.

