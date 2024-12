Sipaj 20 litara goriva i osvoji Mercedes u MOL Serbia nagradnoj igri

Kompanija MOL u prazničnoj sezoni poklanja Mercedes-Benz CLA 180 kao glavnu nagradu u velikoj zimskoj nagradnoj igri pod nazivom „Sipaj 20 litara i osvoji!“ koja će trajati do 12. januara 2025. godine.

Glavni uslov za učešće u nagradnoj igri jeste da se kupci registruju i prihavte uslove nagradne igre u MOL MOVE aplikaciji ili na sajtu, a zatim da sipaju minimum 20 litara goriva (uključujući TNG) na MOL servisnim stanicama, koristeći MOL MOVE program lojalnosti pri svakom plaćanju. Ono što tri puta povećava šanse za osvajanje nagrade jeste sipanje EVO PLUS goriva, premijum goriva koje čuva motor automobila i obezbeđuje mu najbolje performanse.

„Ovom nagradnom igrom nastavljamo da gradimo pouzdano partnerstvo sa našim vernim kupcima, korisncima MOL MOVE programa lojalnosti. Pored brojnih drugih benefita, oni imaju mogućnost da do 12. januara osvoje i vredne nagrade, od kojih je glavna automobil Mercedes-Benz. Učešće u nagradnoj igri je vrlo jednostavno, dovoljno je samo da se registruju i prihvate uslove nagradne igre u MOL MOVE aplikaciji ili na sajtu i sipaju određenu količinu goriva, a šanse za osvajanje nagrade veće su ukoliko je to EVO PLUS gorivo. Hladni, zimski dani ne moraju da budu sumorni, naprotiv, vreme je praznika, a zimska nagradna igra ’Sipaj 20 litara i osvoji!’ tu je da ih dodatno ulepša i ugreje“, rekla je Biljana Mališić Jut, direktorka maloprodaje MOL Serbia, uz napomenu da kupci koji plaćaju MOL Gold karticama ne učestvuju u nagradnoj igri.

Pored glavne nagrade, svake nedelje pet srećnih dobitnika osvojiće kartice za gorivo u iznosu od 10.000 rsd, a svi dobitnici biće obavešteni u roku od 48 sati na imejl-adresu koju su naveli prilikom registracije.

Spisak nedeljnih dobitnika biće objavljen u MOL MOVE aplikaciji i na sajtu, dok će se glavno izvlačenje održati 14. januara 2025. godine.

O MOL Grupi

MOL Grupa je međunarodna, integrisana kompanija za maloprodaju nafte, gasa, petrohemije i potrošača sa sedištem u Budimpešti, Mađarska. Aktivan je u više od 30 zemalja, sa dinamičnom međunarodnom radnom snagom od 25.000 ljudi i više od 100 godina istorije. MOL Grupa upravlja sa tri rafinerije i dve petrohemijske fabrike pod integrisanim upravljanjem lancem snabdevanja u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj, i ima mrežu od više od 2400 benzinskih stanica u 10 zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope. Aktivnosti istraživanja i proizvodnje kompanije MOL podržavaju više od 85 godina ugljovodonika i 30 godina iskustva u ubrizgavanju CO2. Trenutno ima proizvodne aktivnosti u 7 zemalja i istraživačke ustanove u 11 zemalja.

MOL je posvećen transformaciji svojih tradicionalnih operacija zasnovanih na fosilnim gorivima u niskougljenični, održivi poslovni model i nastoji da do 2050. godine postane neutralan neto ugljenik, istovremeno oblikujući kružnu ekonomiju sa niskim sadržajem ugljenika u Centralnoj i Istočnoj Evropi.