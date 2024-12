POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA DO 22. DECEMBRA: Test na alkohol i psihoaktivne supstance

NA TERITORIJI naše zemlje počela je međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja koju sprovode pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, i to Uprave saobraćajne policije, a kontrola će trajati do 22. decembra i biće usmerena na otkrivanje vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, rekao je za Tanjug Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije.

Foto: S.Mladenovski

To znači, naveo je Belencan, da će svaki vozač biti pasivno alkotestiran - prineće mu se uređaj kako bi se utvrdilo da li ima ili nema alkohola u organizmu, a ukoliko test pokaže da ima, krenuće se sa klasičnom procedurom stavljanjem piska i alkotestiranja.

- Kada govorimo o psihoaktivnim supstancama, treba reći da su one u porastu i da će se tokom ovog perioda, ali i kasnije, akcenat staviti na taj prekršaj - rekao je Belencan. Prisutnost alkohola je, kaže, velika.

- Kada govorimo o poslednjoj akciji - to je 9. akcija - treba reći da je 181 lice zadržano u prostorijama za svega tri dana, a kada je reč o psihoaktivnim supstancama za tri dana otkriveno je čak 21 lice, odnosno vozač pod dejstvom psihoaktivnih supstanci - rekao je Belencan.

Nažalost, ukazao je on, povećao se broj poginulih mladih ljudi od 15 do 30 godina, a najčešće se mladi vozači, starosti od 18 do 25 godine, zateknu za volanom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Belencan je naveo da će tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja biti angažovano 2.000 pripadnika saobraćajne policije u smenskom radu.