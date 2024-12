OD OVOG DATUMA KREĆE PRAVA ZIMA: Vreme naredne nedelje će vas iznenaditi

NAJNIŽA temperatura danas od minus jedan do tri, a najviša od pet do osam stepeni Celzijusa.

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, ujutro ponegde kratkotrajno i sa susnežicom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar, koji će u planinskim predelima istočne Srbije dostizati udare olujne jačine. Najniža temperatura od minus jedan do tri, a najviša od pet do osam stepeni Celzijusa.

U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće oko jedan, a najviša oko šest stepeni Celzijusa.

Kod većine hroničnih bolesnika će biometeorološke prilike izazvati uobičajene tegobe. Opreznost se savetuje osobama sa srčanim, cerebrovaskularnim i mentalnim tegobama. Nemir i nesanica su mogući kao meteoropatske reakcije.

Meteorolog amater, Marko Čubrilo, objavio je svoju prognozu do kraja decembra, navodeči da nas do 23. decembra očekuje suvo i hladno vreme, ali bez većih padavina.

- Do utorka umereno do znatno oblačno, povremeno uz padavine, uglavnom danas nad celim regionom, sutra samo ponegde pojava slabih padavina, dok je u ponedeljak slaba kiša moguća na severu i istoku regiona. Vetar sutra i u ponedeljak umeren zapadni. Sneg uglavnom preko 800mnv ali se snežna granica može ponegde spustiti na oko 500mnv samo tamo neće biti akumulacije snega na tlu. Dnevni maksimum uglavnom od +1 do +9 stepeni Celzijusa.

Od utorka do petka na vreme kod nas uticaće polje anticiklona preko kojeg će se jugozapada strujati relativno topao vazduh te se tih dana očekuje uglavnom suvo i pretežno sunčano uz temperature iznad proseka i one bi se uglavnom kretale od +6 do +14 stepeni Celzijusa. Vetar će biti uglavnom slab, dok se ujutro ponegde očekuje pojava slabog mraza i magle.

U petak novo, prolazno, naoblačenje i zahlađenje uz kišu u nižim i sneg u planinskim predelima regiona, vetar u okretanju na pojačan severozapadni, dok će se dnevni maksimum kretati od +2 do +8 stepeni Celzijusa.

Za naredni vikend promenljivo oblačno i sveže uz slabu kišu povremeno i sneg na planinama dok se posle 22.12. očekuje novo pogoršanje i moguće dalje zahlađenje. Kako je taj intreval van nedelju dana od prognoze promena će sigurno biti i trenutno je upitno hoće li to zahlađenje biti dovoljna jako da donese sneg i u nizije regiona.

Trenutno je sigurno da barem do oko 22.12. zime nema, a veći deo sledeće nedelje obeležiće relativno toplo vreme- zaključuje Čubrilo.

Žuti meteoalarm na snazi zbog dve pojave

U jednom delu Srbije danas će na snazi biti žuti meteoalarm, i to zbog dve pojave. Kako javlja RHMZ, meteoalarm žute boje upozoravaće na sneg i led u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na KiM, dok će u istočnoj Srbiji ovo upozorenje biti na snazi zbog jakog vetra.

AMSS: Povremeni jak vetar i led otežavaju vožnju

Povremeno jak vetar, padavine i neprimetna ledena pokorica, dodatno otežavaju stabilnost i bezbednost u vožnji, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Snega do pet centimetara ima na deonici Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, a kolovozi su vlažni i ima mestimično snega u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Valjeva. Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama niti na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni na izlazu na graničnom prelazu Gradina čekaju jedan sat.

