SRBI VOLE DA BUDU SVOJI NA SVOME: Nismo zemlja podstanara, a nove mere olakšaće mladima da ostanu u Srbiji

PRISTUPAČNOST stanovanja ostaje široko rasprostranjena izazov u celoj Evropi. Ipak, država Srbija pokazala je ozbiljnost i spremnost da pomogne mladima, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je program uz pomoću kog će građani moći da dođu do sopstnevnih stanova.

D.N.

U Evropi, stopa posedovanja kuća značajno varira između zemalja, pri čemu neke nacije imaju visok udeo vlasnika, dok druge pak imaju veći udeo iznajmljivača. Visok udeo vlasnika imaju zemlje poput Albanije, Kazahstana... Nizak udeo stanovanja imaju države poput Nemačke, Nigerije, Švajcarske... Svaki peti Nemac se bori sa troškovima kirije, te je neki zovu i "zemljom podstanara". Prema podacima "Statista" Srbija ima 91,6 odsto stopu stanovanja.

Ovakvi podaci govore o tome da Srbija nije zemlja podstanara i da je našim građanima važan deo života da imaju u vlasništvu sopstvenu nekretninu jer to im pruža osećaj stabilnosti, sigurnosti i pripadnosti.

Država Srbija, na čelu sa predsednikom Vučićem, prepoznala je potrebu mladih da se osamostale ranije i rešila da im olakša i pomogne kupovinu prvog stana. Takav potez države, sprečiće i odlazak mladih u inostranstvo jer će u svojoj zemlji imati stambenu sigurnost, što u zemljama poput Nemačke i Švajcerske, a po podacima "Statista" ne ostvaruje veliki broj ljudi koji živi tamo.

Foto: Printskrin Statista

Vučić je objavio detalje programa kojim će država Srbija pomoći mladima prilikom kupovine prvog stana.

"Fantastične vesti za mlade! Za stanove od 75.000 evra biće potrebno učešće od samo 1.000 evra!", napisao je predsednik na Instagramu.

Primetio je da je od svega što je govorio na konferenciji u sredu uveče najveća pažnja u javnosti i ogroman interes izazvala ideja za stanove za mlade ljude.

''Mnogo toga još ljudima nije sasvim jasno, sve procedure mi moramo tek da završimo. Ali jedna, možda najvažnija stvar. Razgovarajući i dobijajući poruke preko društvenih mreža od mnogo mladih ljudi, shvatio sam da i taj nivo od 2.250 evra za stan od 75.000 evra mora da bude niži'', rekao je Vučić.

Dodao je da je od ministra finansija i Vlade Srbije tražio da pronađu rešenje i dobio obećanje da će to rešenje pronaći do kraja dana naglasivši da nivo učešća za stan od 75.000 evra prosečne vrednosti mora da bude manji od 1.000 evra.

"Dakle, ono što morate da date – 1.000 evra, sa svim troškovima obrade, to ne može da pređe 1.400 evra, to je sve i stan je vaš. Mi ćemo povećati subvencije da bi kamate ostale iste onakve kakve sam govorio. Dakle, 122 evra prva godina, do 200 evra do završetka šeste godine i 333 evra posle toga", naveo je Vučić.

Kako je rekao, za to vreme mladi dobijaju posao, počinju da rade i umesto da plaćaju zakup nekom, žive u svom stanu.

Dodao je da je mnogo srećan što je to naišlo na ogroman interes mladih ljudi i naglasio da će država gledati da još pomogne mladima.