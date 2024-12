"PODIGLI SMO PENZIJE ZA ČAK 73 ODSTO" Ognjenović se obratio penzionerima na savetovanju u Vrnjačkoj Banji (VIDEO)

Od 10. do 11. decembra u Vrnjačkoj Banji održano je dvodnevno savetovanje pod nazivom „Društveni standard i socijalna sigurnost penzionera u Srbiji”, u organizaciji Saveza penzionera Srbije.

Foto Preentscreen

Savetovanje je svečano otvorio direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović, koji je u svom obraćanju govorio o rezultatima Fonda, planovima za naredni period, kao i o dobroj saradnji Fonda i svih



Direktor Fonda je tom prilikom naveo da su društveni standard penzionera, penzijski sistem, socijalna sigurnost korisnika penzija, socijalni dijalog i slično, teme u kojima Fond aktivno učestvuje, te da su ovim savetovanjem objedinjena sva pitanja od značaja za socijalni i ekonomski status penzionera.

- Zahvaljujući društvenom dijalogu i velikom zajedničkom trudu i radu tokom prethodnih godina, došli smo do rezultata. Rezultati su takvi da smo u poslednje tri godine, od januara 2022. do januara 2025. godine podigli penzije za čak 73 odsto. Došli smo do prosečne penzije od 436 evra, godinu dana ranije nego što smo obećali planom Srbija 2025” – naveo je direktor Fonda.