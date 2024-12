POMOZIMO LJILJANI PETRIĆ - BUDIMO HUMANI: SMS poruka koja život znači

Ljiljani Petrić je u septembru 2024. godine dijagnostikovan zloćudni tumor grlića materice.

Zloćudni tumor (C53.- Neoplasma malignum cervicis uteri) doveo je do dodatnih komplikacija zastoj mokraće u bubregu sa preprekom uretero-pelvičnog spoja (N13.0 Hydronephrosis obstructiva ureteropelvica) i drugi neoznačen zastoj mokraće u bubregu (N13.3 Hydronephrosis alia et non specificata).

Ljiljani je neophodna naša pomoć za nastavak i uspešno izlečenje.

Jedna vaša SMS poruka 1738 na 3030 za Ljiljanin život!

Uplatu možete izvršiti na sledeće žiro račune:

Dinarski račun: 160-6000002060327-05

Devizni račun: 160-6000002062643-41

IBAN: RS35160600000206264341

SWIFT/BIC: DBDBRSBG