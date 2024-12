DOČEK 2025. I DO 1.000 €: Za novogodišnji provod u restoranima i hotelima širom Srbije potrebna pozamašna svota

U NOĆI kada se bude ispraćala stara i dočekuje nova 2025. godina u restoranima, kafanama i hotelima širom Srbije čuće se mnogi strani jezici, jer gosti iz komšiluka ali i čitave Evrope su već rezervisali svoja mesta.

Foto D. Milovanović

S druge strane, većina građana naše zemlje još pravi računicu gde će i kako proslaviti, s obzirom na to da ugostitelji nude novogodišnji program po cenama u dijapazonu od 15 evra, uz doplatu za svako piće u Požarevcu, do čak 1.000 evra koliko mora da bude "minimalna" potrošnja na pojedinim prestoničkim splavovima.

Najpovoljniji provod u najluđoj noći u Beogradu koštaće bar 100 evra, a onaj najskuplji premašuje cifru i od 1.000 evra. Beogradski hoteli nude program od 100 do 300 evra, zavisno od mesta sedenja. Uračunata je i večera, ali se piće plaća zasebno. Za one koji izaberu da se provedu u nekim od noćnih klubova ili splavova, cene ulaznica variraju od 30 do 50 evra. Na većini splavova postoje i uslovi minimalne potrošnje u zavisnosti od mesta koja će izabrati, a koja se kreće od minimalnih 150, dok maksimalna prelazi 1.000 evra. Za doček su gotovo popunjene i koncertne hale, a mininimalan račun za sedenje je 120, a maksimalan 250 evra.

Novu 2025. godinu Požarevljani mogu dočekati u brojnim kafićima i restoranima, po ceni od 15 evra pa sve do 70 evra. Cene su iste kao i lane. Za provod u kafićima biće potrebno od 15, uz doplatu za pića, a u restoranima od 30 do 70 evra, ponegde uz neograničen meni. Mesta svuda ima dovoljno, jer su rezervacije tek počele da se primaju.

Hoteli u Paraćinu uveliko primaju rezervacije i uplate građana za novogodišnji doček i reprizu, dok vlasnici kafana i restorana razmišljaju hoće li doček uopšte organizovati budući da im broj gostiju u manjim salama ne omogućava da pokriju troškove žive muzike.

Cene za doček, uz kompletan meni i piće, kreću su od 4.500 dinara do 8.900 dinara.

Pojedini hoteli mame goste ponudom dva gratis mesta, uz deset rezervisanih za istim stolom. Za prodaju tvrde da je odlična i očekuju da za nekoliko dana popune kapacitet.

Grad Zrenjanin ove godine neće imati organizovan doček nove 2025. godine na trgu u centru, zbog tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a deo para namenjenih organizaciji dočeka biće usmeren na realizaciju inicijative Fudbalskog kluba Potisje i Mesne zajednice Knićanin, za izradu projektne dokumentacije za budući sportski centar koji će nositi naziv po Milošu Milosavljeviću iz Knićanina, tragično stradalom u nesreći u Novom Sadu. Za doček najluđe noći u kafanama i restoranima za sada uglavnom svuda još ima slobodnih mesta. Cene dočeka u hotelu su nešto veće, 7.900 dinara, a kao i prethodnih godina, očekuju se najavljene grupe turista iz Slovenije i Bugarske. Restorani traže od 50 do 100 evra.

U niškim kafanama razgrabljena su sva mesta koja su prodata po prosečnih 8.000 dinara.

Uobičajeno u gradu na Nišavi veseliće se i mnogobrojni Bugari.

Kao i minulih godina i za vreme predstojećih novogodišnjih praznika Vrnjačka Banja biće jedna od omiljenih i gotovo izvesno najposećenijih destinacija u Srbiji. Osim domaćih, i ovog puta najviše gostiju očekuje se iz zemalja u regionu, a kako saznajemo od ovdašnjih turističkih poslenika, najveći deo atraktivnih aranžmana za doček već je rezervisan.

Cene dočeka neznatno su veće u odnosu na prošlu godinu i kreću se od 6.000 do 10.000 dinara za večeru, piće i muziku u kafanama i restoranima. U luksuznijim hotelima cena dočeka je oko 120 evra za večeru i muziku, dok se piće u pojedinim hotelskim objektima posebno naplaćuje. Za one sa dubljim džepom, novogodišnji hotelski aranžman uz minimum tri noćenja na bazi polupansiona, uz svečanu novogodišnju večeru, reprizu, kao i kompletne velnes i spa usluge košta oko 350 evra dnevno po osobi.

Za doček 2025. godine u kraljevačkim kafićima i kafanama, kao i prošle godine biće potrebno izdvojiti najmanje 50 evra, što podrazumeva zakusku, piće i muzički program za koji su zadužene lokalne estradne zvezde. Svečane večere uz muziku u poznatijim restoranima koštaju od 80 do 100 evra, a prema rečima ovdašnjih ugostitelja, mesta još ima dovoljno za sve one koji su zainteresovani da na ovaj način dočekaju Novu godinu.

Tokom novogodišnjih praznika Zlatibor će biti odredište za desetine hiljada gostiju iz Srbije, Republike Srpske, ali i za strance koji našu zemlju otkrivaju kao zanimljivu turističku destinaciju. Izgradnja desetina novih hotela, apartmanskih naselja, restorana, Gold gondole, kao i sportski sadržaji u Ski-centru Tornik doprineli su da ovu planinu sada biraju turisti sa dubljim džepom. Bukiranje smeštaja počelo je već u oktobru, a najviše se nude trodnevni aranžmani uz obavezno plaćanje avansa. Za trodnevni smeštaj u hotelima koji su izašli sa ponudom potrebno je izdvojiti od 35.000 do 45.550 dinara. Svoj meni za najluđu noć, uz živu muziku poznatih bendova ili pevača, hoteli nude od 60 do 200 evra. Posebnu pozivnicu predstavlja organizovani program sa puno poznatih estradnih zvezda, pa se zna da će na Kraljevom trgu za doček nastupiti Peđa Jovanović i trubački orkestar Dejana Jevđića. Za reprizu, 1. januara, na istom mestu nastupiće Vlado Georgiev.

Vršački hoteli, restorani i kafići već sada su gotovo popunjeni, uprkos višim cenama dočeka nego lane. Većina aranžmana podrazumeva ol-inkluziv uslugu, a najskuplja varijanta košta 85 evra po osobi. Tradicionalno, Novu godinu će u jednom hotelu u centru Vršca dočekati blizu 200 gostiju iz Bugarske i Rumunije, dok su Rumuni svoja mesta već rezervisali i u drugim restoranima i salama sa organizovanim proslavama. U Turističkoj organizaciji očekuju da će, kao i prošle godine, tokom novogodišnjih praznika svi smeštajni kapaciteti u gradu biti popunjeni. Na Gradskom trgu, kažu, neće biti organizovanog dočeka, jer lokalna samouprava taj novac šestu godinu zaredom usmerava na kupovinu paketića za svu decu do 10 godina starosti.

Foto M. Labudović

Sudeći prema prvim ponudama, Leskovčani će za doček Nove godine u poznatijim restoranima u ovom gradu morati da izdvoje oko 6.500 dinara po osobi, što je za 500 dinara više u odnosu na proslave kojom su dočekali godinu na izmaku. Ovo povećanje cena odnosi se i na zabave prve, odnosno druge večeri Nove godine, kada će goste restorana to zadovoljstvo koštati oko 4.000 dinara. Ugostiteljski objekti za taj novac obećavaju izvrsnu hranu i piće u neograničenim količinama, kao i dobru zabavu uz muziku bendova poznatih u ovom delu zemlje, dok najava gostovanja popularnih imena sa domaće estrade za sada nema, što bi svakako uticalo i na cenu ulaznica. Pojedini restorani biće domaćini i prednovogodišnjih zabava, čija se cena kreće između 3.000 i 4.000 dinara. Svečana večera u novogodišnjoj noći u manjim restoranima koštaće između 3.500 i 5.000 dinara, dok će za doček Nove godine u popularnim kafićima Leskovčani morati da izdvoje između 2.000 i 3.000 dinara. Ugostitelji kažu da interesovanja ima, da su počele i prve rezervacije mesta, pa se nadaju da će, kao i ranijih godina, mnogo pre kraja decembra popuniti svoje kapacitete.

U čačanskim ugostiteljskim objektima, a naročito u specijalizovanim salama za veselja, po običaju, organizuju se dočeci Nove, kao i pravoslavne Nove godine. Cene se kreću od 30 do čak 70 evra po osobi, u zavisnosti od menija i muzike sa kojom će Čačani slaviti najluđu noć.

- Ima još slobodnih mesta, ali rezervacije primamo svakodevno. U cenu od 35 evra uključeni su hrana i neograničeno piće - rekao nam je jedan od čačanskih ugostitelja.

Ugostiteljski objekti spremno dočekuju i proslave firmi pred novogodišnje praznike, a cene po gostu idu od 4.000 do 4.500 dinara. U većini slučajeva radnici sami plaćaju ove zabave, dok je manji procenat privrednika koji o svom trošku časte zaposlene.

Cena dočeka Nove godine u restoranima u Kikindi kreće se od 3.000 u malom vojvođanskom restoranu, do 4.800 u novom hotelu u centru grada. Slavlje u restoranu uključuje predjelo, svečanu večeru, desert i domaća pića u neograničenim količinama i muziku tamburaša, a u hotelu sve to samo obilnije i bogatije, ali priređuju i poklon-iznenađenja, a sviraće bend sve žanrove muzike. Vrlo popularan za doček je i veliki restoran u Ruskom Selu, u koji već godinama dolaze veće grupe gostiju iz Rumunije. Cena dočeka je 60 evra, a gostima nude kvalitenu hranu sa švedskog stola i neograničenu količinu domaćeg pića.

Foto TO Vrnjačka Banja

Dobra zabava u Smederevu

Ugostitelji u Smederevu koriste ove dane za poslednje pripreme za novogodišnje slavlje.

Cenovnici i program se finiširaju, a po ustaljenoj praksi, najviše restorana izlazi sa ponudom malo pre sredine decembra. Za sada je ponudu objavio restoran "Belvedere" na Jugovu, poznat po vrhunskom ambijentu i zagarantovanom dobrom provodu, koji je najavio je da će goste u najluđoj noći zabavljati bend "Nije svejedno", a još uvek je moguće rezervisati mesto. Grad Smederevo je pozvao građane da novogodišnju noć proslave na gradskom trgu, gde će se za atmosferu pobrinuti lokalne snage - tamburaški orkestar "Moravska tambura" i Mihailo Perović sa bendom.

Vranje puno Makedonaca i Bugara

ZA doček Nove godine u vranjskim restoranima i kafanama potrebno je izdvojiti od 50 do 70 evra po osobi. Zanimljivo je da najveće interesovanje za doček u Vranju sada vlada od građana susedne Severne Makedonije, ali i Bugarske. Cene uglavnom diktira meni, ali izgled objekata koji organizuju dočeke. Vlasnici kafana kažu da je činjenica da neće biti organizovanog javnog dočeka povećala interesovanje Vranjanaca za kafanskim provodima u najluđoj noći.