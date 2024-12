ELEKTRONSKA KONTROLA PRED SEZONU ODMORA? Evropska komisija odredila rok za primenu novog režima ulaska u EU

Uvođenje sistema nove elektronske kontrole na spoljnim granicama EU teći će postepeno. Evropska komisija predložila je progresivan početak sistema ulazaka i izlazaka (EES). Kada predlog bude odobren i EK odredi datum za početak, države članice imaće rok od 6 meseci da ga primene.

Foto: Printscreen/AMSS

Novina je u tome što se do sada predviđalo istovremeno puno stupanje na snagu ove mere u svim zemljama, što je dovodilo u teškoće neke države koje nisu mogle da prilagode veliki broj graničnih prelaza. Ističe se da su države članice i EK do sada uložile značajne napore da pokrenu EES pre kraja 2024, kao što je to odobrio Savet za pravosuđe i unutrašnje poslove u oktobru prošle godine.

- Međutim, implementacija sistema velikih razmera kao što je EES je složena operacija i kašnjenja se ne mogu u potpunosti isključiti – istakli su u Briselu, naglašavajući da se zato progresivni početak rada smatra najboljim rešenjem.

Evropsko zakonodavstvo dozvoljava samo potpuni početak rada u svim zemljama istovremeno. Zato je EK pronašla solomonsku soluciju, da svi započnu s ispunjavanjem minimalnih uslova za start, a zatim da se u skladu sa mogućnostima usavršavaju. Istovremeno, one države članice koje su spremne da počnu da koriste EES u potpunosti od prvog dana, moći će to da učine.

Predlog će sada biti dostavljen Evropskom parlamentu i Evropskom savetu, odnosno zemljama članicama, na usvajanje. Tek tada, uredba o EES će stupiti na snagu. Sve ovo, kako ističu u Berlamonu, omogućiće državama članicama da se bolje priprme. Aktiviranje čitavog sistema više puta je do sada odlagano, jer neke članice, među kojima i one najveće, nisu bile potpuno spremne.

KAD SU GUŽVE – PO STAROM Predviđena je i mogućnost da se sistem privremeno obustavi u slučaju poremećaja, u izuzetnim okolnostima, kao što su tehnički problemi ili prekomerno čekanje. Privremeno obustavljanje EES podrazumeva stopiranje elektronske registracije podataka o putnicima u sistemu, bilo da se ne evidentiraju njihovi biometrijski, ili svi drugi podaci. - Omogućavanjem privremene suspenzije značajno će se smanjiti rizik od dugog čekanja na granicama. Međutim, ni u kom slučaju neće biti ugrožena bezbednost, jer će vlasti morati da vrše redovne granične provere kao što to rade danas – kažu u Briselu.

Sistem EES je automatizovani digitalni sistem za registraciju putnika koji nisu državljani EU i koji ostvaruju kratki boravak, svaki put kada pređu spoljne granice EU. Sistem će digitalno evidentirati ime osobe, vrstu putne isprave, datum i mesto ulaska i izlaska, a na posebnim terminalima uzimaće se i biometrijski podaci - otisci prstiju i snimak lica.

U Briselu naglašavaju da se na ovaj način modernizuje upravljanje granicama, povećanjem efikasnosti i kvaliteta procesa. Smatraju da će novi sistem pojednostaviti granične kontrole i učiniti ih otpornijim na pokušaje prevaranata. Nešto slično neke druge zemlje u svetu već primenjuju, poput SAD, s čime su putnici na "Novi kontinent" mogli da se susretnu na avionskim terminalima.

Građani se, međutim, pribojavaju da bi u EU, naprotiv, sve značajno moglo da uspori prelaske granica, naročito u drumskom saobraćaju, kada će svi morati da izlaze iz automobila da bi se podvrgavali ovakvoj vrsti kontrole. Kakav bi to pakao moglo da stvori u sezoni godišnjih odmora, po velikim vrućinama i u kilometarskim kolonama, može samo da se zamisli. S druge strane, u EU misle da će elektronika raditi brže od ljudi i da će se na tome štedeti vreme.

Imajući u vidu zabrinutost nekih pojedinaca i udruženja za zaštitu privatnosti, evropska administracija posebno naglašava da će se uzimanje i čuvanje ličnih informacija vršiti uz puno poštovanje osnovnih prava i zaštite podataka. Evropska izvršna vlast je istakla da aktuelni predlog omogućava državama članicama da postepeno iskoriste prednosti i mogućnosti sistema, dok će granične vlasti i transportna industrija imati više vremena da se prilagode novim procedurama.

Procenjuje se da će troškovi primene EES iznositi nešto preko 480 miliona evra tokom četiri godine. Istovremeno se naglašava da će progresivni početak implementacije ovog sistema biti u skladu s primeom budućeg Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije (ETIAS), u okviru koga će građani pred polazak na put elektronskim putem popunjavati lične podatke. Aktiviranje ETIAS će biti odlučeno između EK i država članica "u svetlu očekivanog stupanja u rad EES".