NAJNOVIJA PROGNOZA RHMZ-A: Već u nedelju ponovo kiša i sneg - vremenska prognoza za sledeću sedmicu

DO kraja dana biće umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima i sa snegom, navodi se u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Nenad Živanović

Sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima južne i istočne Srbije, a padavine će biti intenzivnije večeras i u toku noći, kada se u brdsko-planinskim predelima očekuje dalje povećanje visine snežnog pokrivača i za 10 do 15 cm.

U Banatu, donjem Podunavlju i u Pomoravlju duvaće umeren i jak, na jugu Banata olujni jugoistočni vetar (košava), uveče u slabljenju.

Na severozapadu Srbije će u toku noći padavine prestati.

Vreme za vikend

U subotu na jugu i istoku Srbije ujutro i pre podne oblačno, u nižim predelima sa mešovitim padavinama (kišom i snegom), a u brdsko-planinskim oblastima sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. U ostalim krajevima suvo. Posle podne razvedravanje. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 4 °S, a najviša od 5 do 9 °S.

U nedelju pre podne suvo. Naoblačenje s kišom sa Jadrana posle podne će prvo zahvatiti zapadnu i južnu Srbiju, a uveče i tokom noći proširiće se i na ostale krajeve. Na planinama i kiša i sneg. U košavskom području će duvati umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine.

Vremenska prognoza za sledeću nedelju

U ponedeljak slabljenje vetra uz prestanak padavina ujutro na jugu, a pre podne i u centralnoj i zapadnoj Srbiji uz delimično razvedravanje. U Vojvodini i na istoku zemlje tokom većeg dela dana oblačno sa slabom kišom.

Slabe padavine mestimično se očekuju i u utorak i sredu, a u četvrtak i petak uslediće delimično razvedravanje. Minimalne temperature od -2 do 4 °S, a maksimalne od 5 do 9 °S, na jugu i jugoistoku Srbije početkom sledeće sedmice i do 12 °S.

Bez bitnije promene i u nastavku druge dekade decembra - povremena naoblačenja koja će u nižim predelima uslovljavati kišu, a u brdsko-planinskim oblastima sneg.

