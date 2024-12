VELIKA PROGNOZA ZA DECEMBAR: Ovaj datum donosi jako zahlađenje - A evo kada će pasti sneg

POSLEDNjI mesec u godini obeležiće pravo zimsko vreme, niske temperature, prodor hladnog vazduha sa Atlantika, kao i snežne padavine, otkrio je meteorolog Ivan Ristić.

Foto: N. Živanović

Prema prognozi Valjarević-Ristić početkom decembra ponovo se vraća i ubrzano se širi i jača azorski anticiklon koji će uticati na vreme u Evropi u većem delu decembra.

- U prvoj polovini decembra njegov uticaj će se širiti prema Islandu što će usloviti krajem prve dekade stvaranje takozvanog ATR bloka na Atlantiku. Po periferiji ovog prostranog anticiklona premeštaće se talasi vlažnog i hladnog vazduha prema nama tako da će vreme biti vrlo promenljivo - istakao je meteorolog Ristić.

Kraj godine u znaku prave zime

Kako navodi, prva polovina decembra donosi oblačno vreme, sa povremenim sunčanim intervalima, ali i padavine.

- U prvoj polovini decembra pretežno oblačno sa svega nekoliko delimično sunčanih dana. Sa oblacima dolaze i padavine, kiša u nižim, a susnežica i sneg u brdovito-planinskim predelima. Pojava susnežice i snega se očekuje u pojedinim danima i u nižim predelima naročito u drugoj nedelji, od 9.-16. decembra. Duvaće slab i umeren uglavno zapadni i severozapadni vetar u pauzama između naoblačenja vetar u skretanju na slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 4 stepena, a najviša uglavnom od 4 do 9 stepeni, a u slučaju snežnih padavina dnevna temperatura oko 0 stepeni Celzijusa. To su vrednosti u granicama normale za ovo doba godine. Na planinama će padati većinom sneg tako da će doći do povećanja snežnog pokrivača, skijaška sezona može da počne - otkrio je Ristić.

Foto: Printscreen

Meteorolog navodi da se u drugoj polovini decembra temperature neće drastično menjati, ali da je moguća pojava magle i niske oblačnosti.

- U drugoj polovini decembra kratkotrajna stabilizacija vremena i bez bitnije promene temperatura, minimalne će se kretati od -4 do 2 stepena, a maksimalne od 4 do 9 stepeni. U pojedinim danima jutra maglovita, a veći deo dana biće tmurno uz nisku oblačnost. Vetar slab promenljivog pravca - ističe Ristić.

Sneg stiže pred Novu godinu

Meteorolog Ristić otkrio je da kraj decembra donosi snežne padavine, kao i da ćemo Novu godinu dočekati sa snegom.

- Krajem decembra tačnije oko 28. i 29. decembra stiže jače zahlađenje sa snegom tako da u Novu godinu najverovatnije ulazimo sa snežnim pokrivačem i znatno hladnijim vremenom - zaključio je za naš portal meteorolog Ivan Ristić.

(Informer)