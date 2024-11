TAČNO OVOG DANA PAŠĆE SNEG I U CENTRU BEOGRADA: Vremenska prognoza za narednih pet dana donosi smenu čak tri pojave

METEOROLOG Goran Mihajlović, zamenik direktora RHMZ-a, najavio je da nas u narednom periodu očekuje prava vremenska klackalica.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

Nakon toplog početka sedmice, već sredinom možemo očekivati i prve pahulje u Beogradu!

- U ponedeljak i utorak temperature bi mogle dostići 16 stepeni, ali će se situacija promeniti u sredu, kada se očekuje naglo zahlađenje sa kišom i snegom, posebno u brdskim predelima - kaže Mihajlović.

Mihajlović naglašava da će u četvrtak u ranim jutarnjim satima biti snega i u nižim predelima, dok se u centru Beograda može očekivati pojava pahulja.

- U košavskom području, južni Banat, Pomoravlje i Podunavlje biće vetrovito. U Timočkoj krajini tmurno sa znatno nižom temperaturom. Promena se nastavlja već u sredu, kada će se u noći ka četvrtku osetiti snažno zahlađenje iz centralne zapadne Evrope, koje će zahvatiti naše područje i doneti kišu, na planinama i sneg. U ranim jutarnjim satima u četvrtak snega bi bilo i u nižim, pre svega brdskim predelima. Zahvatiće delove periferije Beograda, na Avali i Kosmaju, a građani neće biti iznenađeni i ako u centru grada vidimo pahulje, možda i neko zadržavanje na automobilu ili travi - kaže Mihajlović.

Ipak, ovo zahlađenje neće potrajati, jer se krajem nedelje ponovo očekuje porast temperature na 10 -12 stepeni. On takođe ukazuje na dinamičnost vremenskih uslova tokom te nedelje i savetuje da se prati biometeorološka prognoza kako bi se bolje prilagodili promenama.

Zima hladnija nego ranijih godina

Iako će zima uključivati i hladne i toplije periode, predviđa se da će ekstremne temperature biti nešto niže nego u prethodnim godinama.

- Tokom januara i prve polovine februara očekuju se hladniji dani, što je u skladu sa klimatskim obrascima naše zemlje. Iako je već zabeležen sneg na planinama kao što su Kopaonik, Tara i Zlatibor, u gradovima se ne očekuje značajniji snežni pokrivač. Prema trenutnim prognozama, prva pojava snega u nižim predelima mogla bi se desiti u drugoj polovini naredne sedmice, ali ne očekuje se da će se sneg zadržati duže od nekoliko dana. U decembru bi moglo doći do pojave snega, ali precizne prognoze su još uvek neizvesne. Generalno, tokom zime se očekuje između 32 i 40 dana padavina, koje će uključivati i sneg - zaključuje meteorolog Goran Mihajlović.

Naglašava da će ova zima biti nešto hladnija od prethodnih nekoliko godina, koje su bile najtoplije u poslednjih 100 godina.

Prognoza za narednih pet dana

Meteorolog amater Marko Čubrilo na svojoj Fejsbuk stranici navodi da nas čeka pravi vremenski rolerkoster.

U ponedeljak i utorak naš region će se nalaziti u toplom sektoru jakog ciklona gde će uz sve jače jugozapadno strujanje priticati topao vazduh. Povremeno će biti prolazne kiše, posebno u utorak. Jutra toplija uz ređu pojavu mraza, a tokom dana relativno toplo uz maksimume od +7 do +15, a u utorak i oko +18 stepeni Celzijusa ponegde. Južni i jugoistočni vetar u pojačanju, posebno duž Jadrana, na planinama i u košavskom delu regiona.

U sredu tokom dana premeštanje jakog hladnog fronta sa padavinama i zahlađenje prvo na severozapadu, a tokom dana i nad ostali delovima. Padaće kiša, a preko 800 mnv kiša će brzo preći u sneg. Osim na planinama sneg se očekuje i u nižim predelima te je u sredu posle podne i u toku noći ka četvrtku moguće formiranje snežnog pokrivača i u nizijama. U zoni fronta vetar nakratko vrlo jak, severozapadni. U sredu dnevni maksimu od 0 na severozapadu do oko +16 na jugoistoku regiona, posle podne u padu i na jugoistoku regiona.

U četvrtak hladnije, nad južnim i središnjim predelima ponegde slabe padavine u obliku susnežice i snega, preko 500 mnv uglavnom sneg, uveče prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab, pre podne severozapadi, posle podne južni i jugozapadni, a dnevni maksimum od +2 do +9 stepeni Celzijusa.

U petak, novo, jače pogoršanje već rano ujutro zahvata zapadne, a tokom dana i ostale predele. Biće vetrovito, ispred ciklona uz vrlo jak do olujan južni vetar koji će u hladnom sektoru ciklona okrenuti na severni smer. Uglavnom će u nizijama biti kiše u susnežice koja će brzo prelaziti u sneg, dok će preko 700 mnv padati samo sneg. Dnevni maksimum u petak od 0 do +6 stepeni Celzijusa. Za sada stoji da bi nizije regiona u sledeću subotu imale uglavnom od 2 cm do 7 cm snega, dok bi na planinama on lokalno prelazio i 20 cm.

- Stabilizacija uz jutarnji mraz i do -9 stepeni Celzijusa se očekuje za sledeći vikend, dnevni maksimumi u početku još dosta niski, ali od 24. 11. u porastu, te bi se snežni pokrivač, ako ga i bude, brzo topio - prognozira Čubrilo.

Kraj meseca verovatno relativno topao, dok je novo zahlađenje moguće u prvim danima decembra.

- Pred nama je vrlo dinamičan period, česte padavine koji će značajno ublažiti ili prekinuti sušu, planine će dobiti svoj prvi konkretniji sneg, koji je u manjoj meri moguć i u nizijama. Neće to biti nikakvo zavejavanje uz veliki sneg, a vreme će biti tipično kasnojesenje kada je i normalno da se prvi sneg javi i u nizijama. Posle 24. 11. će verovatno otopliti, dok je novo zahlađenje moguće početkom decembra - piše Čubrilo.

Sreda na četvrtak padavine

I meteorolog Ivan Ristić najavljuje pojavu snega u četvrtak uz detaljne mape.

- GENS model mape samo snežnih padavina u sredu, 20. novembra, krajem dana i tokom noći na četvrtak ali i za petak 22. novembra po podne, pred nama dve snežne epizode - najavljuje Ristić.

