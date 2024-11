UDVOSTRUČEN BROJ ZARAŽENIH HIV-om: Za manje od godinu dana zabeležen je porast obolelih od ove bolesti na KiM

BROJ obolelih od HIV-a na KiM udvostručio se u odnosu na prošlu godinu.

Foto Shutterstock

Na Klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra tzv. Kosova za skoro 11 meseci ove godine zabeleženo je 29 novih slučajeva ovog virusa, pa je u odnosu na 2020. godinu, broj novozaraženih porastao 14 puta, piše RTV 21.

Infektolog Arbana Kasumi navodi da su najviše oboleli mladi, pri čemu ističe broj osoba zaraženih HIV-om od 2005. godine do danas.

- Od 2005. godine do danas na Infektivnoj klinici se leči ukupno 90 pacijenata. U periodu od januara do decembra prošle godine bilo je ukupno 13 novoobolelih (sa HIV-om). Međutim, ove godine, od januara do 15. novembra, prijavljeno je ukupno 29 novih slučajeva. U 2020. godini bila su samo dva nova slučaja, dok je 2024. godine bilo 29 novih slučajeva. Od toga se 28 slučajeva leči na Infektivnoj klinici, samo jedna osoba nije nastavila lečenje kod nas. Najstariji zaraženi ima 67 godina, ali većinom su mladi. Ima 18-godišnjaka, 19-godišnjaka i tako dalje - kaže Kasumi.

Navodi i kaže da je trenutno na ovoj klinici hospitalizovan pacijent u težem stanju.

- Pacijenti koji su 'potvrđeni' dolaze iz Nacionalnog instituta za javno zdravlje, sa pozitivnim testom. Ako im je opšte stanje dobro, propisujemo terapiju i otpuštamo ih kući, oni onda dolaze, obavljaju preglede po planu, ali ne ostaju u bolnici. Hospitalizujemo slučajeve kada nastupi pogoršanje, dok im se stanje ne poboljša - rekla je Kasumi.

Napomenula je da ima dovoljno zaliha lekova za lečenje pacijenata sa ovom bolešću.

(Kosovo online)

BONUS VIDEO:

KLINIČKI CENTAR OKOVAN DIMOM: Gorelo u server sobi, radnici evakuisani