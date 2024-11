DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA NAREDNE DANE: U ovim predelima provejavaće sneg

DANAŠNjI dan doneo je veoma hladno jutro, u većini predela uz mraz. Minimalna temperatura u Sjenici spustila se na -8 stepeni. U dolinama, kotlinama i nizijama bilo je i magle.

Foto: N.Živanović

Tokom dana je otoplilo, a uz sunčano vreme, temperature ovog poslepodneva su i iznad 15 stepeni, a najtoplije je u Velikom Gradištu sa 19 °C, dok je u Sjenici čak 14 stepeni, što je 22 stepena viša temperatura nego jutros.

Stabilno vreme u Srbiji nastaviće se i tokom vikenda, jer će naše područje i dalje biti pod utucajem anticiklona i visokog vazdušnog pritiska, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Jutarnja temperatura biće od -8 do 2, maksimalna dnevna od 11 do 17 stepeni, u Beogradu do 14 stepeni.

Prvi dan vikenda doneće Srbiji vedro vreme.

Drugog dana vikenda postepeno povećanje oblačnosti očekuje se u istočnim i severoistočnim predelima Srbije.

Od nedelje se očekuje i priliv hladnije vazdušne mase sa severoistoka, pa će maksimalna temperatura u nedelju i početkom sledeće sedmice biti od 8 do 12 °C, u Beogradu do 10 °C.

U ponedeljak se u svim predelima Srbije očekuje oblačno.

Slaba kiša očekuje se prvo u istočnim, potom ponegde i u centralnim predelima Srbije.

Ipak, ne očekuju se značajnije padavine.

U predelima sa padavinama, a iznad 1000 metara nadmorske visine očekuje se i provejavanje slabog snega.

Prema trenutnim prognozama, jača promena vremena mogla bi da usledi sredinom sledeće sedmice.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: ENIO MORIKONE U SAVA CENTRU: Koncert za pamćenje