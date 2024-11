NAJNOVIJA PROGNOZA RHMZ-a: Evo kakvo nas vreme očekuje, veliki preokret ovog datuma

NASTAVLjA se niz sunčanih dana uz dnevne temperature oko proseka, ali od nedelje stiže promena.

Foto: M. Anđela/K. Mihajlović

Srbija se i dalje nalazi pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska. Anticiklon nam donosi pretežno vedro i mirno vreme, što predstavlja povoljne uslove za pojavu jutarnje magle i mraza.

I ovog jutra po kotlinama zapadne Srbije ima magle koja može smanjivati vidljivost ispod 200 metara, pa je u Sremu, na zapadu, jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje na snazi najniži stepen upozorenja. Učesnicima u saobraćaju savetuje se poseban oprez. U većem delu zemlje zabeležen je i jutarnji mraz. Temperatura se po kotlinama spustila i 7 stepeni ispod nule.

U nastavku dana očekuje nas pretežno sunčano vreme, uz iščezavanje magle tokom prepodneva.

Vetar će biti slab i umeren, jugoistočnog smera, a posle podne u Vojvodini u skretanju na severoistočni. Maksimalna temperatura kretaće se u intervalu od 12 do 16 stepeni.

I sutra vreme slično današnjem. Nakon hladnog i maglovitog jutra očekuje nas sunčan dan uz maksimalnu temperaturu do 16 stepeni.

Foto "Novosti"

Preokret od nedelje

Od nedelje nam stiže postepena promena vremena. Ciklon iz oblasti Crnog mora polako se približava našim predelima i uticaće na vreme u našoj zemlji. U sklopu ciklona stiže i nešto svežija vazdušna masa, pa će temperature biti u padu.

Od nedelje nad Srbijom nešto više oblačnosti, ali se uglavnom zadržava suvo vreme. U ponedeljak se padavine očekuju samo ponegde na istoku zemlje, u nižim predelima kiša, a na planinama očekuje se i sneg.

U utorak uglavnom suvo, dok će od srede uslova za padavine biti u celoj Srbiji. U nižim predelima padaće kiša, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje susnežica i sneg.

Počeće da duva i jak jugoistočni vetar. Minimalna temperatura narednih dana od -6 stepeni do 4 stepena. Maksimalna temperatura u subotu do 16 stepeni, a od nedelje u padu: u nižim predelima od 8 do 13 stepeni, na planinama oko 5.

