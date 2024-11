BILE SATIMA POD RUŠEVINAMA, A SADA IM SE BORE ZA ŽIVOT: Povrede užasne, jednoj amputirana ruka i ima unutrašnje krvarenje

DVE mlade devojke koje se nisu poznavale, jedna iz Kisača, druga iz Paraćina, na železničkoj stanici u Novom Sadu, tog petka podelile su istu sudbinu. Obe u svojoj 23. godini, doživele su strašne trenutke - satima su bile pod ruševinama, dok ih nije oslobodila teška mehanizacija, odakle su hitno prebačene u KC Vojvodina u Novom Sadu, a sad im se bore za život, a povrede su užasne.

Studentkinja Filološkog fakulteta Anja R. (23) iz Paraćina se nalazi u Kliničkom centru u Vojvodini, amputirana joj je ruka, a kako su preneli njeni najbliži, ima unutrašnje krvarenje i trenutno je na dijalizi.

- Anja je u nesrećno vreme bila u Novom Sadu. Tamo joj živi dečko. Možda se vraćala u Beograd ili je tek stigla. Ne znamo. Molimo se da izdrži - kaže njena rođaka.

Anja studira kineski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, i godinama trenira košarku, pa najbliži veruju u njen pobednički sportski duh!

Na istom stajalištu bila je i prelepa Teodora Martinko (24) iz Kisača kojoj se još uvek bore za život. Ova mlada devojka venčala se u aprilu prošle godine, a mama je devojčice od godinu dana. Uz Teodoru je čitava Srbija koja se moli da preživi najtežu borbu i vrati se svojoj porodici i maloj bebi koja je čeka kod kuće.

Navodno, prema tvrdnjama nekih očevidaca, Teodora je spasiocima čim su je izvukli iz ruševina rekla: "Prenesite mojoj ćerkici da je mama mnogo voli". Ove reči i sad odzvanjaju u srcima i mislima svih nas koji se molimo za ovu mladu ženu, samo da se oporavi i vrati najmilijima.

- Žena koja je bila teško povređena u nesreći na Železničkoj stanici Novi Sad dok je još bila ispod velikog betonskog stuba rekla je da kući ima malo dete od godinu dana i molila je spasioce da njenoj ćerki prenesu da je mama mnogo voli. Žena je izvučena posle dužeg vremena i u teškom stanju je odvezena u bolnicu. Noga i ruke su joj bile gotovo smrskane. Gospode spasi je - navedeno je u objavi na mreži TikTok koja je izazvala buru komentara.

Takođe, prema navodima njenih poznanika, Teodora je imala dve amputacije donjih ekstremiteta.

Ova mlada mama je i veoma uspešan student Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, a njena nastavnica posvetila joj je pesmu nakon tragedije. Podsetimo, u petak se desila stravična nesreća, kada se na železničkoj stanici u Novom Sadu srušila stara nadstrešnica, koja je usmrtila 14 osoba, a tri su teško povređene.

- Oni su i dalje u veoma teškom stanju, životno su ugroženi i nestabilni. Borba za njihove živote traje već peti dan. Svi su to mladi ljudi i to nam je prioritet - izjavila je prof. dr Vesna Turkulov, v.d. direktora KC "Vojvodine" i dodaje:

- Stanje životne ugroženosti se ne menja. Najvažnije je da su živi. Njihovo stanje se svakodnevno prati, radi se dijagnostika i previjanje. Radi se o teškim politraumatskim povredama. I dalje su vitalno ugroženi i nestabilni. Borba za njihove živote traje. Radi se o mladim ljudima, od 18, 23 i 24 godine. To su do tada zdrave osobe, sa zdravim srcem, ali su pretrpeli teške povrede, traume, nagnječenje unutrašnjih organa, što ih trenutno najviše ugrožava. Sva tri pacijenta su bez svesti - dodala je doktorka, napominjući da trenutno ima dovoljno krvi.

- Svakako uvek treba krvi. Ona se prerađuje, konzerviše za neke druge pacijente i za ubuduće. Inače, treba davati krv, ali trenutno je ima dovoljno za ova tri pacijenta - dodaje.

- Dve mlade žene su došle dva ili tri sata nakon što je pristigla teška mehanizacija i kada su uspeli da ih oslobode. One su duže bile pod ruševinama -objasnila je doktorka, dodajući da je jednom mladom momku od 18 godina, koji je životno ugrožen sa ovim devojkama, na licu mesta izvršena traumatska amputacija noge.

Osim njih troje, doktorka napominje da nema lakše povređenih pacijenata.

- Nažalost, ne. Četrnaest osoba je preminulo na licu mesta, a troje ljudi je u teškom stanju. To je ukupan broj žrtava. Prognoze su bile takve, jer je, nakon pregleda kamera, potvrđeno da će broj stradalih biti ispod 20. Nesreća je što je bilo ko bio tamo u tom trenutku i što je došlo do pada. Moglo je biti mnogo više ljudi, jer je to prostor u kojem ljudi stalno cirkulišu. Pet minuta pre nego što se nesreća dogodila, tu je bilo znatno više ljudi, ali je, nažalost, u trenutku pada bio ovaj broj stradalih.

S obzirom na težinu povreda, doktorka Turkulov je naglasila da je prognoza za preostale pacijente neizvesna.

- Jako je teško reći. Prognoze su veoma neizvesne, jer su pacijenti u kritičnom stanju i vitalno ugroženi. Roditelji svakodnevno mogu da ih posete i razgovaraju sa lekarima. Takođe, imamo tim za psihološku podršku, kako za porodice teško povređenih, tako i za zaposlene koji se već peti dan bore za život ovih mladih osoba. Nezahvalno je davati bilo kakve prognoze, jer nemamo precizan vremenski okvir za očekivani oporavak. Još uvek radimo na stabilizaciji njihovog zdravstvenog stanja- objasnila je doktorka.

