GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA NOVU S: Problem sa nadstrešnicom je nastao pre 60 godina i zbog neopreznosti arhitekte (VIDEO)

GRAĐEVINSKI inženjer Zoran Đorđević na Novoj S TV objasnio je da je problem sa nadstrešnicom na Železničkoj stanici u Novom sadu nastao pre 60 godina.

Foto: Printskrin

Zoran Đorđević - građevinski inženjer:

- Prvo, Železnička stanica u Novom Sadu je konstrukcija koju mi zovemo 'single point of failure' što znači da jedna jedina greška ruši celu konstrukciju a ona je rađena u sistemu u kom se danas ne radi barem jedno 20 godina. Nadstrešnica je visila na 18 žica koje liče na klavirske i one su dugoročno podložne koroziji ako se ne zaliju perfektno u pravom sistemu. Postoji i mnogo dublji problem a to je da je neko pre 60 godina napravio sistem koji može tako da se raspadne. Dosta stariji objekti nisu rizični, nama su rizični samo komunistički objekti. Oni su rađeni u novih tehnologijama sa komunističkim pristupom bezbednosti a ovo je slučajno jedan od takvih primera! Naravno da je arhitekta Farkaš, koji je projektovao Železničku stanicu, uradio sve po zakonu ali možemo da diskutujemo o neopreznosti i duhu vremena. Kad je rađen stari Žeželjev most, koji je rađen u istom sistemu, gospodinu Žeželju su pucali kablovi, to se i tada smatralo rizičnim. U građevinarstvu je nekad teško razdvojiti hrabrost, rizičnost, pamet i mudrost!"

GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA NOVU S:

PROBLEM SA NADSTREŠNICOM JE NASTAO PRE 60 GODINA I ZBOG NEOPREZNOSTI ARHITEKTE!



Zoran Đorđević - građevinski inženjer:



"Prvo, Železnička stanica u Novom Sadu je konstrukcija koju mi zovemo 'single point of failure' što znači da jedna jedina… pic.twitter.com/XEWiioBIeY — Detektor laži (@LaziDetektor) November 5, 2024