DA LI ĆE POČETAK NOVEMBRA DONETI SNEG: Detaljna vremenska prognoza za Srbiju

POD uticajem anticiklona i visokog vazdušnog pritiska, već duži niz dana preovladava stabilno i suvo vreme. Nebo je bilo uglavnom bez oblaka i vedro, a vreme kao usred proleća. U poslednja dva dana maksimalne temperature dostizale su i letnje vrednosti od čak 26 stepeni, a u nastavku donosimo detaljniju vremensku prognozu za Srbiju.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 14 do 18 stepeni, one su prethodnih dana bile i za pet do osam stepeni više od napomenutog proseka, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Uticaj anticklona nastaviće se i u narednom periodu, što će sprečavati da unutar evropskog kopna i do našeg područja pristignu oblačni i padavinski sistemi sa Atlantika. Zbog toga, oni će se premeštati dosta severnije i južnije, odnosno preko rubnih delova Evrope.

U Srbiji će sam kraj oktobra i prva dva dana novembra doneti maglovita jutra, dok će tokom dana biti sunčano i dalje natprosečno toplo vreme za ovo doba godine.

Maksimalna temperatura biće od 16 do 20 stepeni.

U pojedinim nizijama, dolinama i kotlinama magla će se duže zadržati tokom dana i u tim predelima biće hladnije.

U tim predelima očekuje se temperaturna inverzija, odnosno da će temperatura rasti sa visinom, a u tom delu očekuje se i povećana zagađenost.

Dakle, u napomenutim predelima biće toplije u višim slojevima i na planinama, nego u nižim.

Prvi dan vikenda doneće Srbiji priliv hladnije vazdušne mase, uz prolazno jak severozapadni vetar.

Već drugog dana vikenda biće osetno hladnije, uz maksimalne temperature od 8 do 12 stepeni, u Beogradu do 10 °C.

Ove temperature i niže su od proseka.

Prema trenutnim prognozama, ovo zahlađenje će biti suvog karaktera, tako da početak novembra neće doneti sneg, iako će temperature na planinama pasti ispod 0 °C.

Od petog do 12. novembra u Srbiji će se nastaviti stabilno i uglavnom suvo vreme, uz prosečne vrednosti temperatura za taj deo godine i one će se tokom dana kretati uglavnom od 10 do 15 stepeni, dok se u jutarnjim časovima očekuje pojava slabog mraza, a biće i magle.

Nakon veoma sušnog oktobra, deficit padavina nastaviće se i tokom prve dekade novembra.

Ipak, nakon završetka oktobra nalik na prolećno vreme, početak novembra doneće vreme nalik kalendarskom.

