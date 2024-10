POSLEDNJI TOPAO DAN OVE GODINE: Arktički vazduh juri ka Srbiji, prvi sneg stiže brže nego što se očekivalo

U PROGNOZI Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije piše da će ovaj vikend biti sa temperaturama do 24 stepena Celzijusa je najverovatnije i poslednji topao dan ove godine.

Foto: Tanjug/AP

Po prognozi RHMZ-a u nedelju vreme će biti sunčano i toplo, sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Tako će se u većini mesta u Srbiji najviša dnevna temperatura kretati između 20 i 26 stepeni Celzijusa.

Slično vreme je najavljeno i za ponedeljak, dok od utorka očekuje se postepeno zahlaženje

- Od utorak temperatura će se kretati u granicama za ovaj period godine, od 17 do 21 stepen.

- U Beogradu najniža temperatura biće od 7 do 12, najviša dnevna oko 23 stepena Celzijusa - piše u prognozi RHMZ -a.

Žuti meteoalarm tokom danas će biti na snazi u Srbiji. U jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na KiM, zbog magle.

Kako navode na sajtu RHMZ, kada je na snazi žuti meteoalarm vreme može biti potencijalno opasno.

– Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike – objašnjavaju oni.

Arktički hladan talas

Meteorolog Ivan Ristić istakao je da će prodor hladnog arktičkog vazduha krenuti od 3. novembra.

– ECMWF i dalje najavljuje prodor hladnog arktičkog vazduha kroz „bečka vrata“ u nedelju 3. novembra – navodi Ristić.

On dodaje da će to biti i prvo jače zahlađenje ove jeseni kada se očekuje pad popodnevnih temperatura na vrednosti od 6 do 10 stepeni Celzijusovih.

Vreme za narednu nedelju

Prema najavi RHMZ, narodnih sedam dana očekuju se hladna jutra, ponegde uz slab prizemni mraz, a u nižim predelima i maglu ili nisku oblačnost koja se od utorka ponegde može i duže zadržati.

Tokom dana biće pretežno sunčano, povremeno uz malu ili umerenu oblačnost.

Najviša dnevna temperatura biće u granicama proseka za ovaj period godine – od 17 do 21 stepen, a u nedelju i ponedeljak i malo iznad proseka za treću dekadu oktobra, u većini mesta od 21 do 24 stepeni Celzijusovih.

Čubrilo: Sve izvesnije jako zahlađenje

Marko Čubrilo, meteorolog amater u vremenskoj prognozi ukazao je na to da nas veće zahlađenje čeka početkom narednog meseca. Kako je naveo, ukoliko u narednih par dana ne bude bitnijih promena pred nama je veoma hladan početak novembra, a zimske odlike vremena bi ove godine mogle stići znatno ranije nego proteklih.

– Početkom novembra gotovo svi numerički modeli i apsolutna većina njihovih ansamble članova simuliraju dalje izmeštanje anticiklona ka Velikoj Britaniji što bi bilo praćeno snažnom ciklogenezom nad Skandinavijom. To bi ka nama uslovilo pokretanje veće količine maritimno-polarnog vazduha čiji bi jak hladan front 02.11. stigao do Alpa dok bi nas našim delo Evrope usledila sekundarna cikogeneza – navodi Čubrilo.

Dodaje da, od tačnog odnosa tih baričkih sistema zavisi i snaga očekivanog zahlađenja, ali i snega koji bi mogao da padne.

– Za sada je sve izvesnije veoma jako zahlađenje koje bi uz obilnije padavine u predelima preko 800 metara nadmorske visine doneli susnežicu i sneg, a po proračunima operativnog ECMWF- i značajnog dela njegovih ansamble članova sneg bi bio moguć i u nizijama, a temperature, posebno one minimalne bi otišle i negativne vrednosti. Do tog mogućeg jačeg zahlađenja ostaje još 5-6 dana veoma prijatnog, jesenjeg, vremena i treba ga iskoristiti na najbolji moguć način – zaključuje on.

(Blic)