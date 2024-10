STIGLA DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA MESECA: Hitno se oglasio RHMZ (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug

- DO KRAJA OKTOBRA SUVO I STABILNO

Ujutru sveže, ponegde uz slab prizemni mraz, a u nižim predelima i maglu ili nisku oblačnost koja će se od utorka ponegde zadržati i tokom prepodneva.

Tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz malu ili umerenu oblačnost.

Najviša dnevna temperatura u granicama proseka za ovaj period godine od 17 do 21 °C, a u nedelju i ponedeljak i malo iznad proseka za treću dekadu oktobra u većini mesta od 21 do 24 °C.

U mestima sa dužim zadržavanjem magle ili niske oblačnosti, i to posebno od utorka, biće i malo hladnije - stoji na sajtu RHMZ-a.

Foto: Printskrin