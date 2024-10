POMOZIMO NENADU: Sredstva su potrebna da bi ovaj mladić mogao da se posle teške povrede na radu mogao da se oporavi

HUMANITARNA fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapićprikuplja novčana sredstva za Nenada Milovanovića (1995).

Foto Budi Human

U maju 2023. godine Nenad je doživeo tešku povredu na radu kada je na njega pala metalna konstrukcija teška 9 tona.

Usled zadobijenih teških telesnih povreda glave, vratnih pršljenova i leve podlaktice ustanovljene su sledeće dijagnoze: 90.5 Sequelae laesionis traumaticae intracranialis; S06.5 Haemorrhagia subduralis traumatica; G91.3 Hydrocephalus posttraumaticus, non specificatus; G00.8 Meningitis bacterialis alia; T90.5 Sequelae laesionis traumaticae intracranialis; S06.2 Laesio traumatica cerebri diffusa; S06.1 Oedema cerebri traumaticum, F07.8 Disordines personae et disordines morum organici propter morbum, laesionem et dysfunctionem cerebri alii; F07.2 Syndroma post commotionem cerebri; S52.2 Fractura corporis ulnae; S12.2 Fractura vertebrae cervicalis aliae specificatae; N30.0 Cystitis acuta; G81.1 Hemiplegia spastica.

Lečen je u KCS gde je imao ukupno 13 intervencija na mozgu, bakterijski meningitis i sepsu levog plućnog krila.

Nakon 7 meseci borbe za život, Nenad konačno dobija šansu da se bori i za svoj oporavak.

Posle indikovane fizikalne terapije u kućnim uslovima on danas govori otežano, dok se zbog oduzetosti desne strane tela kreće uz pomoć invalidskih kolica. Za izvođenje transfera, kao i u većini aktivnosti dnevnog života i samozbrinjavanja potrebna mu je pomoć druge osobe.

Nenad se nalazi na klinici za rehabilitaciju koja iziskuje visoke troškove lečenja.

Sredstva su potrebna za neurorobotske rehabilitacije i fizikalne terapije, specijalisticke preglede, lekove, suplemente, ortopedska pomagala, psihološke i logopedske tretmane.

Neophodna je pomoć svih ljudi dobre volje u vidu donacija kako bi se Nenadovo zdravstveno stanje poboljšalo.

Za Nenada! Budimo Humani!

Pomozimo Nenadu!