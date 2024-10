DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA: Da li će oktobar opravdati očekivanja

NAKON današnjeg prohladnog vremena, drugi dan vikenda doneće Srbiji sunčanije i toplije vreme, povremeno uz umerenu oblačnost.

Foto: Depositphotos

Ipak, jutro će biti relativno hladno, ponegde i maglovito. Minimalna jutarnja temperatura biće od 3 do 9, ali tokom dana znatno toplije, maksimalna temperatura od 20 do 24°C, u Beogradu do 23°C. Porast vazdušnog pritiska, ujedno je i uvod u duže stabilno vreme.

Početak sledeće sedmice doneće relativno toplo vreme, a najjtopliji dan sledeće sedmice biće utorak, uz temperature od 20 do 25 stepeni.

Potom će u nastavku sedmice biti svežije, uz vrlo hladna jutra sredinom sedmice, povremeno i uz maglu.

Prema kraju sledeće sedmice jutra će biti toplija, a tokom dana svežije, uz maksimalne temperature od 15 do 20 stepeni.

U noći između srede i četvrtka očekuje se manje prolazno naoblačenje, na severu sa slabom kišom.

U sredu i četvrtak u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima.

Prema trenutnim prognozama, nakon 20. oktobra usledio bi porast temperatura na vrednosti iznad 20 stepeni.

Dakle, pred nama je duži stabilni period, uz temperature oko ili malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine.

Kada je reč o padavinama, u narednih 10 dana ne očekuju se značajnije i obilnije padavine.

Sve u svemu, do kraja oktobra vreme će biti uglavnom stabilno, a temperature iako povrmeeno iznad prosečnih vrednosti, biće više u skladu sa kalendarom.

Prosčene maksimalne temperature za ovo doba godine su od 14 do 18 stepeni.

Podestimo, pre dva dana temperatura u Srbiji dostigla je tropskih 31 koliko je mereno u Valjevu, dok je u Beogradu temperatura dostigla 29 stepeni.

(Telegraf.rs/Đorđe Đurić)

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja