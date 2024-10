VUČEVIĆ NA OBELEŽAVANJU 100 GODINA "TIRŠOVE": Krenula izgradnja novog objekta, premijer poslao snažne poruke (FOTO/VIDEO)

PREMIJER Miloš Vučević, kao izaslanik predsednika Republike, prisustvovao je jubileju 100 godina postojanja Univerzitetske dečje klinike "Tiršova", u Narodnom pozorištu, i najavio početak izgradnje novog objekta.

- Meni je čast da vam u ime predsednika i Vlade Srbije čestitam prvih 100 godina, velikog jubileja, naše "Tiršove", jer toliko je sudbina našeg naroda i države isprepletena sa istorijom vaše klinike da je ona neotuđivi deo priče o svima nama. Ima mnogo simbolike što je danas sa nama Njegovo Kraljevsko Visočanstvo Aleksandar Drugi Karađorđević, jer je upravo za vreme vladavine njegovog dede Aleksandra Prvog Karađorđevića krenula ova ideja koja do danas traje, opominje i podseća da se stvari nisu slučajno desile, nego da smo imali pretke koji su dobro razumeli šta treba da se radi. Danas je pred nama jedna nova faza, mi smo danas krenuli sa gradnjom "Tiršove 2". Mislim da niko od nas nema dilemu da je jedan od najuzvišenijih poziva poziv da lečite i pomažete drugim ljudima, a kada to činite za decu onda je to ono najlepše i najdirljivije što možete da radite u tom uzvišenijem pozivu i profesiji, ali i načinu života. Sami brojevi koje smo videli u kratkom filmu su više nego impresivni- 7.000 operativnih zahvata godišnje kada se pomnoži sa 100 godina dolazimo do brojeva koji nas čine ponosnim i srećnim. Iza svakog pregleda da se pomogne detetu stoji ime i prezime tog deteta i porodice. To je ono što je najvrednije, što niko ne može da vam oduzme - naveo je premijer.

U želji da imaju što bolje uslove za rad, da imaju što više novih kolega i koleginica, da mladi lekari i tehničari dobijaju šansu za posao, Vučević je podsetio sve na misao Dostojevskog.

- Rekao je da svi ideali sveta ne vrede ama baš nijedne suze bilo kog deteta. I vi koji ste obrisali milione suza dotakli ste nebo. Hvala vam što ste našu decu lečili na profesionalan i odgovoran način, a pre svega, sa puno ljubavi i brige i što ste bili i ostali deo mnogih porodica. To je ono što traje prethodni vek i siguran sam da će trajati- zaključio je premijer, preneo je dnevnik.rs.

