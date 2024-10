SLEDI DRASTIČAN PAD TEMPERATURE: Stiže nam jesenji anticiklon - uskoro kraj miholjskog leta

U SRBIJI će do petka biti osetno toplije, a najtopliji dan ove nedelje biće četvrtak kada se očekuje da maksimalna dnevna temperatura vazduha u pojedinim gradovima dostigne blizu 30 stepeni Celzijusa, što su prosečne letnje vrednosti.

Fenski efekat najjači na severu zemlje

Meteorolog Ivan Ristić kaže da skraćena verzija miholjskog leta od samo nekoliko dana ove godine, posle prolazne kiše u sredu, u četvrtak podiže temperaturu vazduha do čak 30 stepeni lokalno u pojedinim gradovima.

Već u petak u Srbiju stiže front sa zapada, zbog čega ćemo imati hladniji vazduh za 10 stepeni i padavine.

- U četvrtak će najtopliji biti severni deo zemlje, Vojvodina i gradovi Novi Sad, Subotica i drugi, pošto su južna strujanja i kada pređu Dinarske planine onda imamo fenski efekat. Očekujem da među najtoplijim gradovima budu i Beograd, Valjevo, Loznica, Šabac – kaže Ristić.

Beograd najtopliji grad u Srbiji

Meteorolog kaže da će najtoplije biti:

u Beogradu 29-30 stepeni Celzijusa



u Novom Sadu 28 stepeniu Kragujevcu 28 stepeniu Subotici i Kraljevu 27-28 stepeni

- Biće blizu 30 stepeni Celzijusa čak i u gradovima gde se očekuje da bude oblačno i gde je moguća kiša. Ujutru je moguća kratkotrajna magla i sveže vreme, ali će u toku dana biti toplo i sunčano vreme. Već u petak treba očekivati da maksimalna dnevna temperatura bude do oko 22 stepeni, dok će u drugoj polovini oktobra temperature biti oko proseka, a one su u drugoj dekadi 16-20 stepeni i trećoj dekadi 14-18 stepeni – kaže Ristić.

Šta donosi jesenji anticiklon

Meteorolog objašnjava da "postoje azorski i sibirski anticikloni i da su glavni i osnovni, a kada dođe do prodora arktičkog hladnog vazduha sa severozapada u Evropi, kao što će se desiti u petak, onda se azorski pomeri prema Evropi i bude evropski, odnosno to je sada jesenji anticiklon.

- Evropski anticikloni su ogranci azorskog ili sibirskog, a ovaj što dolazi do nas biće ogranak azorskog. Za sada afrički i islandski anticikloni miruju, na pauzi su, a kada su u kombinaciji, onda imamo baš pretoplo vreme. To je bio slučaj prošle godine i do kraja avgusta skoro 14 meseci u kontinuitetu, zbog čega smo beležili rekordne temperature - kaže Ristić.

Stiže nam jesenji anticiklon

Kako je ranije Ristić rekao, nakon kratkog rasta temperature, ona će samo da pada i pada.

- To je klasičan anticiklon koji je vladao pre, oko osamdesetih godina prošlog veka kada je bila hladnija klima i kada smo imali hladnije zime i druga godišnja doba.

Karakterišu ga hladna jutra sa temperaturom vazduha između 5 i 10 stepeni Celzijusa, s tim što ponegde gde ima magle temperatura može da bude oko 0 stepeni Celzijusa, a preko dana maksimalne dnevne temperaturu budu između 15 i 20 stepeni Celzijusa, što je relativno sveže i oko normale za drugu polovinu oktobra – kaže Ivan Ristić.

Kakva će biti sezona jesen/zima 2024/2025.

Padavine se očekuju u petak, 11. oktobra, a moguće su i u subotu, dok u drugoj polovini meseca ostaje pravo jesenje vreme.

- Očekujemo da jesen/zimu budu umereno kontinentalnog tipa, a ne kao prošle godine kada je bila suptropsko-mediteranskog tipa. Vraća nam se zima kakva je nekad bila – zaključuje sagovornik.

