DETALJNO PO DANIMA: Vremenska prognoza do kraja sedmice

U TOKU sedmice očekuju nas temperaturne oscilacije - najtoplije će biti u utorak i četvrtak, navodi se u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Foto: D. Balšić

Danas ujutro hladno, po kotlinama i dolinama reka, uglavnom na zapadu i jugu Srbije, mestimično magla. U toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i osetno toplije. Duvaće slab i umeren južni vetar, koji će do večeri pojačati prvo na jugu Banata i u donjem Podunavlju, a potom i u planinskim predelima jugozapadne Srbije. Najniža temperatura od 3 do 13 °C, a najviša od 22 do 27 °C. U drugom delu noći u zapadnoj polovini Srbije naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima.

U sredu ujutro i pre podne naoblačenje s kišom će se brzo premeštati na istok. Posle podne i uveče delimično razvedravanje.

Četvrtak će, nakon jutarnje magle po kotlinama i dolinama reka, biti najtopliji dan u sedmici uz pretežno sunčano vreme i uz maksimalne temperature od 23 do 29 °C. U donjem Podunavlju i na planinama kratkotrajno pojačanje južnog vetra.

U toku noći i u petak ujutro novo prolazno naoblačenje s kratkotrajnom kišom i padom temperature. Severozapadni vetar u pojačanju. Tokom dana u Vojvodini razvedravanje, a uslova za kratkotrajnu kišu biće još u brdsko-planinskim predelima.

Od subote malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i uz hladna jutra, a dnevna temperatura biće oko i malo iznad proseka za drugu dekadu oktobra.

