DARIJA KISIĆ: Od nedelje Torlakova vakcina protiv sezonskog gripa dostupna širom Srbije

V. D. direktora Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" Darija Kisić najavila je danas da će u nedelju svi građani koji se jave na preventivne preglede prvi imati priliku da prime domaću vakcinu protiv sezonskog gripa koju je proizveo Institut "Torlak", dok će svi drugi to moći da učine već od ponedeljka 7. oktobra.

Foto: Tanjug

Kisić je za Tanjug rekla da je vakcina besplatna i dostupna na svim punktovima širom Srbije i pozvala sve građane da se odazovu vakcinaciji.

- U prioritetnoj grupi se nalaze one osobe koje imaju veći rizik za nastanak komplikacija, ukoliko dođe do infekcije, jer, nažalost, različite komplikacije mogu da se dese, pa čak ne tako retko, i smrtni ishodi. To su pre svega osobe koje imaju hronična oboljenja, hronično oboljenje kardiovaskularnog sistema, respiratornog sistema, bubrežnog, zatim različita metabolička oboljenja, uključujući i dijabetes, neurološka oboljenje i različita druga imunodeficijentna stanja - rekla je Kisić.