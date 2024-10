METEO ALARM U SRBIJI, NEVREME U OVIM DELOVIMA ZEMLJE: Vremenska prognoza za petak, 4. oktobar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i temperaturama od 12 do 27 stepeni.

Ujutro i pre podne vetar umeren i jak, u planinskim predelima i košavskom području ponegde i olujni južni i jugoistočni, koji će posle podne i uveče biti u skretanju na zapadni i severozapadni i u postepenom slabljenju do kraja dana.

VREME U BEOGRADU

U prestonici povremeno kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi uz mogućnost grmljavine, ujutro i pre podne jak jugoistočni vetar, koji će od sredine dana biti u skretanju na zapadni i severozapadni i u postepenom slabljenju.

Temperature će se kretati od 15 do 23 stepena.

RHMZ je izdao i upozorenja, odnosno meteo alarm, za celu teritoriju Srbije.

Žuti meteo alarm označava da vremenske prilike mogu biti opasne.

Narandžasti meteo alarm označava da je vreme opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

05.10.Subota: Umereno do potpuno oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, koji će još ponegde na jugu i istoku biti praćeni i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 15 °S, a najviša od 15 do 21 °S. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%. Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 80%.

06.10. Nedelja: Promenljivo oblačno. Kiša i kratkotrajni pljuskovi biće češći u centralnim i južnim delovima Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12 °S, a najviša od 16 do 22 °S. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%. Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 80%.

07.10. Ponedeljak: Ujutro i delom pre podne mestimično magla i niska oblačnost. U toku dana u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, na istoku Srbije umeren do jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 12 °S, a najviša od 19 do 23 °S.

