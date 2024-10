KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU: Pojednostavljena procedura za boravak i radnu dozvolu stranih državljana

USPOSTAVLjANjEM Portala za strance u februaru ove godine, omogućena je nova usluga za podnošenje zahteva za Jedinstvenu dozvolu za boravak i rad stranih državljana u Republici Srbiji. Zahtev se podnosi isključivo elektronskim putem preko Portala za strance.

Foto: Anspleš

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović istakao je da je od uspostavljanja Portala za strance ove godine značajno pojednostavljena procedura podnošenja zahteva stranih državljana za privremeni boravak i radnu dozvolu.

- Kancelarija za IT i eUpravu je ove godine, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom spoljnih poslova, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalnom službom za zapošljavanje razvila i pustila u rad Portal za strance koji od početka svog rada beleži odlične rezultate. Od uspostavljanja Portala, 1. februara ove godine zaključno sa 30. septembrom odobreno je ukupno 26.792 zahteva za Jedinstvenu dozvolu, dok je samo u septembru ukupno odobreno 857 dozvola. Jedinstvena dozvola može biti izdata po osnovu zapošljavanja i to za: zapošljavanje po osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o radu, samozapošljavanje, kretanje u okviru privrednog društva, nezavisne profesionalce, kao i za osposobljavanje i usavršavanje - rekao je Jovanović.

Zahtev za Jedinstvenu dozvolu može podneti strani državljanin ili poslodavac u ime stranog državljanina. Ukoliko zahtev samostalno podnosi strani državljanin, neophodno je da ima nalog na portalu za elektronsku identifikaciju, dok ukoliko zahtev podnosi poslodavac, neophodno je da ima otvoren nalog na Portalu eUprava kao pravno lice, kao i da zakonski zastupnik ima registrovan nalog. Sve što je potrebno je da se zakonski zastupnik pravnog lica prijavi na Portal eUprava i ovlasti neko lice za podnošenje zahteva za Jedinstvenu dozvolu u ime tog pravnog lica, dodeljivanjem uloge "Rad sa strancima".

Poslodavac koji podnosi grupni zahtev za Jedinstvenu dozvolu i u okviru jednog grupnog zahteva može da aplicira za najmanje jedno a najviše 50 lica. Obaveštenja, rešenja i druga akta u vezi zahteva za Jedinstvenu dozvolu nadležni organ dostavlja isključivo putem eSandučeta na Portalu eUprava i fizičkom i pravnom licu. Dozvola za privremeni boravak i rad izdaje se u vidu biometrijskog dokumenta, u obliku kartice.

U okviru Portala za strance moguće je aplicirati i za vizu C, koja predstavlja vizu za boravak do 90 dana koja se izdaje za turistička, poslovna i druga putovanja kao i jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju. Takođe, moguće je aplicirati i za vizu D koja predstavlja vizu za boravak od 90 do 180 dana a koja se izdaje po osnovu zapošljavanja, školovanja, spajanja porodice i slično.