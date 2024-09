HITNO SE OGLASIO RHMZ: Srbija na udaru olujnog nevremena, ovi delovi zemlje prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim upozorenjem.

Foto: P. Milošević

- DANAS HLADNO I VETROVITO SA KIŠOM.

Danas oblačno, vetrovito i hladno, mestimično sa kišom uz umeren i jak severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije imati i olujne udare.

Dnevna temperatura biće u padu za 10 do 15 stepeni u odnosu na juče i u većini mesta biće u intervalu od 12 do 16 °S, na istoku ponegde i do 19 °S.

Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina, prvo na severozapadu.

POČETKOM SLEDEĆE SEDMICE JUTRA HLADNA, DANjU SUNČANO I POSTEPENO TOPLIJE

U prvoj polovini sledeće sedmice jutra hladna, tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: RHMZ printskrin