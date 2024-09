DIREKTOR PRAVOSUDNE AKADEMIJE: Novi zakon donosi brojne novine

NACRT zakona o Pravosudnoj akademiji kojim se usklađuje rad ove institucije sa ustavnim izmenama, odlukom Ministarstva pravde upućen je 12. septembra na mišljenje Venecijanskoj komisiji o usklađenosti sa standardima Saveta Evrope.

Novi zakon donosi niz novina u organizaciji rada Pravosudne akademije (PA), nadzoru nad njenim radom, ali i u sprovođenju obuke budućih sudija i javnih tužilaca, rekao je direktor PA Nenad Vujić, ističući da se u nacrtu posebno vodilo računa o statusu sudijskih i tužilačkih pomoćnika i savetnika u najvišim sudovima.

Novica Radović iz Udruženja sudija i tužilaca Srbije (UST) potvrdio je za Tanjug da se to strukovno udruženje izborilo da se u Nacrtu zakona nađu predlozi ključni za sudske i tužilačke pomoćnike, koji čine veliki broj članova ovog udruženja, a nezamenljiv su deo funkcionisanja pravosudnog sistema u Srbiji.

- Prvi predlog predviđa da svi sudijski i tužilački pomoćnici koji su zasnovali radni odnos do 1. marta 2025. godine ne budu u obavezi pohađanja prethodne obuke na Pravosudnoj akademiji, kao uslov za prvi izbor na neku od pravosudnih funkcija - naveo je Radović.

Takođe, kako je dodao, u Nacrtu se našao i predlog UST da se do 1. januara 2029. godine odloži primena onih odredbi koje predviđaju obaveznu prethodnu obuku kao uslov za prvi izbor na funkciju sudije ili javnog tužioca.

Radović, koji je i predsednik Foruma pravnika Srbije, napomenuo je da Ministarstvo pravde priprema i nacrt zakona o pravosudnom osoblju na osnovu kojeg će se sudijski i javnotužilački pomoćnici izvojiti iz postojećeg Zakona o državnim službenicima, čime će se, kako je istakao, poboljšati i njihov kako materijalni, tako i profesionalni položaj.

Zakon donosi i druge značajne izmene među kojima je i sastav Upravnog odbora PA, pa je alternativno predviđeno da pored sudija i javnih tužilaca koji će činiti dve trećine (2/3) članova, budu i ministar pravde, Vrhovni javni tužilac i predsednik Vrhovnog suda.

Takođe, predloženo je da se u rad Programskog saveta akademije uključi i član iz Ministarstva finansija zbog potrebe programskog planiranja i budžetiranja aktivnosti PA, rekao je Vujić, naglašavajući da će u oba tela većinu činiti sudije i javni tužioci.

- Predviđa se i uvođenje programa prethodne obuke, a ne kao što danas imamo početne obuke, koji će biti podeljen u četiri vrste. Tako bi lica koja imaju tek položeni pravosudni ispit i do dve godine radnog iskustva posle njega, pohađala prethodnu obuku dve godine, lica koja imaju od 2 do 4 godine bi pohađala prethodnu obuku 12 meseci, lica sa 4 do 6 godina radnog iskustva išla bi na obuku 6 meseci, a lica sa preko 6 godina radnog iskustva pohađala bi ciljanu obuku od 3 meseca - precizirao je direktor PA.

Ideja je, kako je naveo, da svi oni koji se prvi put biraju na sudijske i javnotužilačke funkcije prođu jedan od programa prethodne obuke, kako bi se, sa jedne strane, što bolje pripremili za obavljanje funkcije, a sa druge, da se dobiju još jasniji kriterijumi za prvi izbor.

Sledstveno tome, naglasio je Vujić, predloženo je veće učešće VSS i VST u radu PA tako da oni imenuju komisije, vrše dodatnu kontrolu prijema na prethodnu obuku, čitavog procesa obuke i na kraju završnog ispita.

- Takođe je predviđeno da saveti mogu da ponište ceo prijemni ispit, tako što bi im se pre objavljivanja rang-liste, slao izveštaj. Ukoliko ga saveti odbiju, smatralo bi se da je prijemni ispit poništen - pojasnio je Vujić, naglašavajući da je ovo jedna od ključnih predloženih novina.



Što se tiče sudijskih i tužilačih pomoćnika koji su već u sistemu, predviđeno je da, ukoliko budu na prethodnoj obuci godinu dana, šest meseci ili tri meseca, mogu radni staž da stave u mirovanje u periodu trajanja obuke.

- To znači da pomoćnici mogu da zadrže svoja radna mesta u sudovima i javim tužilaštvima ukoliko se odluče da idu na program prethodne obuke - naveo je Vujić.

Dodao je da bi prema predloženim rešenjima lica koja budu prolazila program prethodne obuke, tokom trajanja obuke primala 80 odsto plate sudije osnovnog suda, a kandidati koji budu na programima godinu dana, šest meseci ili tri meseca imaju pravo na platu, ako je ona po njih povoljnija, koju su imali dok su bili u radnom odnosu u sudu, odnosno javnom tužilaštvu.

Direktor PA je napomenuo da će lica koja budu prošla obuku od 24 meseca, s obzirom na to da imaju najmanje radnog iskustva, posle obuke pravosudni saveti upućivati na rad u sudove i javna tužilaštva na period od dve godine.

Vujić je ukazao i da Nacrt zakona o PA podrazumeva i određenu izmenu člana 51 Zakona o sudijama, odnosno 84 Zakona o javnim tužilaštvima predviđanjem da je uverenje o završenoj obuci na PA - dokaz o stručnosti i osposobljenosti kandidata.

- Iz reda tih kandidata Saveti će birati nosioce sudijskih i javnotužilačih funkcija - naveo je direktor PA. Napomenuo je i da ne stoji primedba koja se čula u javnosti da se saveti ograničavaju u svojim nadležnostima.

- Naprotiv, dobijamo period u kom obučavamo lica, i to u broju koji određuju saveti, a obuka se finansira iz budžeta Republike Srbije - naglasio je Vujić.

Takođe, kako je dodao, oni koji prođu čitav proces prijemnog ispita, ali ostanu ispod crte broja koji su odredili saveti, prema predloženim rešenjima bi mogli da pohađaju program prethodne obuke, ali tako da sami finansiraju osnovne troškove svoje obuke.