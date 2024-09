LETO SE VRAĆA NA VELIKA VRATA: Očekuje se i do 30 stepeni, ali to nije sve, uslediće i ovo

OD kalendarskog početka jeseni dele nas samo dva dana, a baš narednih dana sledi stabilizacija i povratak letnjeg vremena. Sve više jača vazdušni pritisak, što će biti uvod u tu stabilizaciju vremena.

Foto N. Živanović

Još danas i ponegde sutra na jugu i jugozapadu biće lokalnih pljuskova.

Za vikend u većem delu zemlje sunčano, ali će jutro biti hladno, ponegde i maglovito.

Maksimalna temperatura biće u subotu od 20 do 25 stepeni, a drugog dana vikenda još toplije, od 23 do 27, u Beogradu do 25 stepeni.

Još toplije biće početkom sledeće sedmice. Uz sunčano vreme, maksimalna temperatura biće u ponedeljak i utorak i do 28 stepeni.

U utorak povećanje oblačnosti, a u sredu i kratkotrajno zahlađenje sa prolaznom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Temperatura će biti u padu za pet do sedam stepeni.

U četvrtak ponovo otopljenje, a zbog uticaja ciklona sa Atlantika i izraženog južnog strujanja u petak će biti veoma toplo vreme, uz temperature do 30 stepeni.

Prema kraju meseca uslediće pogoršanje vremena, ali će ostati vreme u skladu sa kalendarom, uz prosečne temperature.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine je od 21 do 25 stepeni.

Dakle, početak jeseni doneće Srbiji vreme nalik letnjem, uz povremena pogoršanja.