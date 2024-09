4 proizvoda koja vaša deca koriste svaki dan i koja morate dobro odabrati jer mogu biti opasna po zdravlje

SVAKI roditelj za svoje dete ima jednu najvažniju želju, prvu u nizu, a to je da bude zdravo.

Zato od trenutka kad se dete rodi, kada se osmehne u našim rukama, gledamo da učinimo sve da ga zaštitimo od štetnih uticaja sveta oko nas. Ipak, o nekim stvarima manje vodimo računa, a mogu im nauditi.

1. Oblačite deci garderobu od pamuka

Daleko važnije od brenda na detetovoj garderobi jeste njen sastav. Zato pre kupovine majičica i čarapica, obavezno pročitajte sastav od kog je stvar koju kupujete napravljena. Najbolji izbor za vaše dete je 100 odsto pamuk, jer koža u njemu diše. Iznenadili biste se, ali mnoga garderoba za decu nije od pamuka, pa mališani u sintetičkim stvarima imaju problem sa osipom i nadraženom kožom. Često se roditelji zalete kod kupovine čarapica, pa i ne primete da nisu pamučne. Dečja stopala se u sintetici znoje, te tako se razvija opasnost od gljivičnih i drugih infekcija. Zato uvek prvo pogledajte sastav i birajte samo prirodne materijale.

2. Kupujte nebeljeni toalet-papir umesto belog, koji je tretiran hemikalijama

Nebeljeni toalet-papir je pravi izbor za svako dete, ali i odgovornog roditelja, jer samo papir koji je 100 odsto napravljen od celuloze neće dovesti u opasnost nežnu detetovu kožu, kao što to može biti slučaj sa belim toalet-papirom, koji postaje beo zahvaljujući brojnim hemikalijama. Svakodnevna upotreba belog toalet papira koji u sebi sadrži BISFENOL A, hlor i mnoge druge opasne hemikalije, dovešće do nadražaja kod sve dece, a ne samo one sa osetiljivom kožom. Umesto belog, izaberite nebeljeni toalet-papir, u braon boji, prirodnoj boji celuloze. Za razliku od recikliranog, tretiranog papira, ovaj je sto odsto prirodan, mekan i udoban, a na pakovanjima je uvek naglašeno da je napravljen od sto odsto nebeljene celuloze. Na našem tržištu najbezbedniji za upotrebu je Perfex toalet papir braon boje, od 100% nebeljene celuloze.

3. Plastične flašice koje su jednokratne ne koristite više puta

Kada dete popije vodu iz flašice koja je za jednokratnu upotrebu, gledajte da tu flašicu i bacite. Naime, sva plastika na kojoj je oznaka 1 – PET/PETE (polietilen-tereftalat), napravljena je od materijala od kog se prave flaše za sokove, izvorsku i mineralnu vodu, providne kutije za pakovanje hrane u supermarketima itd. Sva PET(E) ambalaža je za jednokratnu upotrebu, u suprotnom može da ispušta štetne hemikalije.

4. Mažite deci kremu sa zaštitnim faktorom i kad niste na letovanju

Doktori stalno upozoravaju da je neophodno decu sklanjati sa jakog sunca, posebno jer su UV zračenja sve intenzivnija i opasnija po naše mališane. Pored toga što ih treba skloniti sa letnjeg sunca posle 10 sati, važno je i nanositi kreme koje su dermatološki ispitane, imaju visoki faktor zaštite i štite nežnu kožu od sunčevih zraka. Sunce je s nama svakog dana, pa zato bebe treba mazati po licu i kada niste na letovanju - čak i kada se igra u parku, kada idete u šetnju ili vozite bicikl po prirodi.