IZLOŽBA KOJU VREDI POSETITI: FONDACIJA “ZA SRPSKI NAROD I DRŽAVU” PRIKAZALA SVE SRPSKE DRŽAVNE ZASTAVE KROZ ISTORIJU

SRBIJA je odlučna da nastavi da pravi važne korake u očuvanju nacionalnog identiteta. U okviru inicijative Fondacije “Za srpski narod i državu” uskoro će biti započet proces digitalizacije zvaničnih verzija svih zastava Srbije, od istorijskih do savremenih, što omogućava trajno čuvanje, jednostavniji pristup i lakšu promociju ovih nacionalnih simbola u modernom digitalnom dobu.

Fondacija



Projekat je predstavljen danas na izložbi koju je povodom "Dana zastave" organizovao SKONUS, Studentska konferencija univerziteta Srbije, u velikoj galeriji Doma kulture Studentski grad u Beogradu. Studenti su uz podršku Fondacije odlučili da predstave naše zastave na jednom mestu i na taj način mlade edukuju o važnosti nacionalnih simbola. U prisustvu brojnih uglednih gostiju iz oblasti politike, kulture i javnog života, ovim je još jednom potvrđena posvećenost važnosti očuvanja identiteta srpskog naroda.

"Zahvalila bih se predstavnicima SKONUS na sjajno organizovanoj izložbi i bilo nam je zadovoljstvo da im pružimo podršku. Videti sve naše zastave na jednom mestu je retka prilika, s obzirom na to da se čuvaju u različitim institucijama, i zato želimo da idemo korak dalje. Odlučili smo se da pokrenemo njihovu digitalizaciju, kako bismo na taj način omogućili trajnu zaštitu dela državnih simbola Republike Srbije, kao i njihovu dostupnost budućim generacijama u skladu sa savremenim tehnološkim trendovima i razvojem digitalnog društva. Dokumenta, fotografije i video prikaze moći će da pogledaju i preuzimaju institucije i građani putem interneta, čime se omogućava jednostavan i brz pristup svim verzijama naših zastava“, istakla je Tatjana Vukić, direktorka Fondacije „Za srpski narod i državu“.

Projekat digitalizacije zastava deo je šireg plana Fondacije da osnaži nacionalnu svest i očuva kulturne vrednosti Srbije. U skladu sa tim je i organizovana izložba povodom "Dana zastava".

"Svaka suverena država ima svoje nacionalne simbole, zastavu, grb i himnu, kao obeležja državnog jedinstva i patriotizma. Poštovanjem ovih simbola narodi i države izražavaju dostojanstvo i samopoštovanje. Otuda je neophodno da i mlade generacije budu upoznate sa značajem snažne simbolike zastave, koja je deo prošlosti ali i savremenog života društva, njegove istorije, kulture i borbe za slobodu i nezavisnost", rekao je prof. dr Danko Leovac sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Izloženo je sedam zastava koje imaju veliki značaj za shvatanje razvoja moderne srpske države, od početaka Srpske revolucije 1804, preko doba autonomne Kneževine i nezavisne Kneževine i Kraljevine, sve do današnjih dana.

"U narodu se verovalo da crvena boja na zastavi Srbije predstavlja krv prolivenu za zemlju, plava slobodu, dok bela predstavlja majčino mleko. Po jednoj od teorija boje na zastavi Kneževine Srbije iz 1835. godine simbolizovale su srpsku zemlju, što je crvena, srpsko nebo, to je plava, i to čelikasto-ugasita, te čistu srpsku dušu, odnosno bela", dodao je Leovac.

Utisak posetilaca izložbe je da je jedna od naših najreprezentativnijih i najlepših zastava zastava Kraljevine Srbije iz 1882. godine, na kojoj se nalazi crveno-plavo-bela trobojka sa raskošnim dvoglavim belim orlom na crvenom štitu sa kraljevskom krunom. Taj simbol je važan jer je današnji grb rađen upravo po uzoru na odredbe iz Zakona o grbu od 1882. godine.

Ulaz na izložbu je besplatan, a u ponedeljak i utorak svako će moći da je poseti u prostoru Rektorata Beogradskog univerziteta na Studentskom trgu, od 12 do 20 časova.