"DA OSTANEMO DECA U DUŠI": Vladika Ilarion služio liturgiju i moleban za đake i sve zaposlene u prosveti u hramu Svetog Save

VLADIKA Ilarion služio liturgiju i moleban za đake i sve zaposlene u prosveti u spomen hramu Svetog Save na Vračaru.

Foto: Hram Svetog Save

Povodom početka nove školske godine, u Hramu Svetog Save na Vračaru, svetu arhijerejsku Liturgiju sa Molebanom služio je Njegovo Preosveštenstvo Episkop novobrdski g. Ilarion, vikar Patrijarha srpskog, uz sasluženje arhimandrita Serafima (Baltića), bivšeg igumana manastira Nova Gračanica kod Čikaga i novoizavranog Episkopa bogomspasavane Eparhije kostajničke i sveštenstva Ariepiskopije beogradsko-karlovačke, a u molitvenom prisustvu učenika osnovnih i srednjih beogradskih škola, veroučitelja, učitelja, nastavnika, profesora, roditelja i vernog naroda Božijeg.

Posle pročitanog jevanđeljskog začala, Vladika Ilarion se obratio đacima poučavajući ih u nadahnutoj besedi:

- Uvek treba da se trudite da postavljate novi početak u životu i to nam najbolje može reći pesma od Duška Radovića u kojoj deca pitaju šta je na kraju puta jer žele da znaju. A on im odgovara da se krajevi istroše, a početci uvek traju, a to znači da je početak na kraju. Jer posle prvog razreda dolazi drugi, posle drugog dolazi treći, tako da je nama svaka godina početak da postavimo novi početak u svome životu. Ovo se odnosi i na veliku decu koja sada idu u penziju jer oni sada postavljaju novi početak i ulaze u novu životnu školu gde će se baviti novom vrlinom na novi način. Mi da bismo ostali uvek mladi duhom, treba da ostanemo deca u duši i da uvek postavljamo novi početak. Želim vam da učite i da stičete znanje i da budete mudri, a mudri ljudi su oni koji znaju da nemaju, koji su siromašni duhom, a imaju radost i blago u odnosu sa drugim. Kada volimo drugog čoveka to je bogatstvo, mudrost i istina. – rekao je Vladika Ilarion u svojoj besedi.