UZ OSIGURANJE DO BEZBEDNE VOĆARSKE PROIZVODNJE Kompanija „Dunav osiguranje“ je i ove godine podržala Sajam šljive u Osečini

Šljiva se na našem tlu gaji vekovima i danas je najzastupljenija voćna vrsta u Srbiji. Duboko je usađena i u tradiciju našeg naroda kao hrana i lek, a ovo je doba godine kada domaćice uveliko kuvaju džem i slatko od šljiva, a domaćini peku nadaleko čuvenu rakiju šljivovicu.

Foto: Studio PAKT

Toj, slobodno možemo reći srpskoj kraljici voća, posvećen je i Sajam u Osečini, na kome se krajem avgusta i početkom septembra okupljaju voćari ‒ odgajivači šljive, proizvođači rakije i drugih proizvoda, kao i proizvođači agrotehničke opreme i zaštitnih sredstava važnih za njen berićetan uzgoj. Foto: Studio PAKT

Kompanija „Dunav osiguranje“ je i ove godine podržala ovu važnu lokalnu manifestaciju a još jednom se potvrdilo da je osiguranje neizostavna podrška poljoprivrednoj proizvodnji i da su sami proizvođači toga apsolutno svesni.

‒ Već nekoliko godina zaredom Kompanija „Dunav osiguranje“ ima zapaženo mesto na Sajmu šljiva u Osečini kao partner i podrška te manifestacije, koja povezuje tekovine duge tradicije s dostignućima savremenog načina života, kaže Tatjana Unković, direktorka Glavne filijale „Dunav osiguranja“ u Valjevu, i dodaje:

- Oni koji se bave bilo kojim vidom poljoprivredne proizvodnje pa i voćarstvom, znaju da je u poljoprivredi put do završetka ciklusa, put do ovih zrelih, ukusnih, plavetnih plodova mukotrpan i pun neizvesnosti i rizika koje je najčešće nemoguće preduprediti uprkos preduzimanju preventivnih mera. Ono što je ipak moguće izbeći jesu finansijski problemi prouzrokovani štetama od nevremena, poput oluje, grada, požara, poplave, udara groma i brojnih drugih, koji za sobom ostavljaju pustoš i gubitke. Za takve situacije Kompanija „Dunav osiguranje“ ima odgovor u vidu polise kolektivnog osiguranja imovine poljoprivrednih domaćinstava, koja pruža pokriće za štete na građevinskim objektima, opremi, stoci, zalihama sena, žitarica i ostalom od osnovnih rizika požara, oluje, grada, na ugovorenu sumu osiguranja po registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu. Osim navedenih osnovnih rizika, poljoprivredna domaćinstva se istom polisom mogu osigurati i od dopunskih rizika poplave, bujice i visoke vode. Prisustvom na sajmu i ponudom koju predstavljamo žiteljima osečinskog kraja i svima koji posete ovu manifestaciju, želimo da ukažemo na to da bi osiguranje trebalo da postane jedna od najvažnijih agrotehničkih mera ne samo na ovom prostoru već i u celoj našoj zemlji. Foto: Studio PAKT Tatjana Unković, direktorka Glavne filijale „Dunav osiguranja“ u Valjevu

Da se bez osiguranja danas ne može, mnogi postanu svesni tek nakon gorkih iskustava i neprijatnih situacija u kojima je polisa jedina garancija da će se gubici prevazići i bez većih posrtanja krenuti dalje. Uz relativno mala izdvajanja za premiju osiguranja, vlasnik polise stiče preko potreban mir da mu sve učestalije prirodne nepogode ali ni drugi rizici od kojih se osigura ne mogu naneti nenadoknadivu štetu. Foto: Studio PAKT

Nikola Tomić, predsednik Opštine Osečina, ističe dobru saradnju sa „Dunav osiguranjem“, naglašavajući stalne konsultacije usmerene na boljitak samih poljoprivrednika:

‒ Krajem juna ove godine opštinu Osečina pogodilo je veliko nevreme, nakon koga je na ovom prostoru proglašena vanredna situacija. Grad veličine teniske loptice, kakav ne pamte ni stariji žitelji ovog kraja, uništio je krovove kuća, letinu, povrće i voće, automobile. Oštećeni su i električni vodovi i putevi. Za pomoć smo morali da se obratimo nadležnim ministarstvima, koja su nam pružila neophodnu finansijsku podršku, ali je to ujedno bila i opomena za većinu domaćinstava da je osiguranje nužnost i jedini pravi lek za takve neočekivane situacije. Nažalost, tek u takvim situacijama shvatamo kakav je značaj osiguranja. Zato ćemo na nivou naše lokalne samouprave nastojati da poljoprivrednike, koji su osigurali svoju imovinu, dodatno stimulišemo tako što ćemo sredstvima iz opštinskog budžeta finansirati premiju osiguranja za njihova domaćinstva u visini od 50 odsto, počev od 2025. godine. Foto: Studio PAKT Nikola Tomić, predsednik Opštine Osečina

Ono što su ove godine doživeli meštani Osečine i okolnih sela Tuđin, Sirdija, Plužac zabeleženo je i u mnogim drugim krajevima Srbije. Prizori razorenih krovova, poplavljenih podruma, živine stradale od grada, ojađenih i očajnih ljudi postali su učestali gotovo u svim periodima godine a posebno u letnjim mesecima.

Dragan Đurđević iz Konjica, meštanin, svedoči o šteti koju mu je nanelo nevreme, ali i o brzoj reakciji „Dunav osiguranja“, čiju je polisu imao. Isplaćena naknada pomogla mu je da brzo stane na noge.

-Vremena se menjaju, menja se i klima i kao proizvođač moraš da imaš neke garancije za svoj rad. Ja imam oko 13 hektara obradive površine, pod kupinom, malinom i šljivom, bavim se i stočarstvom, i cela porodica radi na tome. Ove godine nije bilo mnogo štete, Bogu hvala, kao u nekim drugim selima u kraju, ali naš ulog kao proizvođača je svakako bolje zaštićen osiguranjem. Foto: Studio PAKT Dragan Đurđević

Drugi poljoprivrednik, Dragiša Marković iz sela Dunjaka, ističe ažurnost i brzinu kolega iz „Dunav osiguranja“ u Valjevu, koji su u par dana i reagovali i uradili sve što je potrebno da se šteta od grada proceni i isplati.

-Trideset godina se bez prekida osiguravam kod „Dunava“ i ostaću mu lojalan sve dok budem mogao da radim, naglašava Marković. – Ali moram da pomenem i subvencije države, bez kojih bismo teško mogli da uspostavimo proizvodnju, i u kombinaciji sa osiguranjem, naša proizvodnja je tako potpuno zaštićena. Foto: Studio PAKT Dragiša Marković iz sela Dunjaka