ŠAPIĆ: "Danas počinje isplata 20.000 dinara đacima - roditelji i ubuduće da računaju na pomoć" - produžen rok za prijave

GRADONAČELNIK Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas, povodom početka školske godine, Osnovnu školu „Laza Kostić” na Novom Beogradu.

Foto: Grad Beograd

On je đacima-prvacima poželeo srećan polazak u školu, te istakao da danas počinje isplata 20.000 dinara đačke pomoći.

Šapić je istakao da će se, dokle god bude na mestu gradonačelnika, truditi da ova đačka pomoć bude standard svake godine i nešto na šta roditelji sigurno mogu da računaju. Grad je za ovu namenu izdvojio 36 miliona evra.

– Još uvek traje prijavljivanje, pomerili smo rokove maksimalno. Isplata počinje danas i trajaće tokom čitavog septembra, možda i nekoliko dana u oktobru. Do sada imamo više od 195.000 prijavljenih, a očekuje se da konačan broj bude 196 ili 197 hiljada. Prošle godine udžbenici su bili besplatni i prodati su manje-više svi kompleti. Budući da knjige nisu za bacanje i da je veliki broj udžbenika i dalje u opticaju, odlučili smo da umesto knjiga roditeljima bude isplaćen novac.

Na taj način roditelji će moći da kupe polovne knjige ili da deca naslede određeni broj udžbenika i tako uštede značajan novac – istakao je Šapić i dodao da je danas u školske klupe krenulo 16.800 đaka prvaka.

Foto: Grad BeogradGradonačelnik je naglasio da je prvi dan škole poseban datum i pohvalio OŠ „Laza Kostić” rekavši da je u pitanju jedna od najboljih osnovnih škola na Novom Beogradu.

– Često sam obilazio ovu školu u vreme dok sam bio predsednik opštine, a trebalo bi pomenuti da je u „OŠ Laza Kostić“ završen posao na uređenju i rekonstrukciji školskog dvorišta.

Foto: Grad Beograd

Trenutno se rekonstruiše nekoliko osnovnih škola – OŠ „Oslobodioci Beograda”, Gimnazija „Mladenovac“, Sportska gimnazija, Trgovačka škola, dok se u školama OŠ „Dule Karaklajić” i „20. oktobar” rade rekonstrukcije krova, a rekonstrukcija fasade radi se u OŠ „Milena Pavlović Barili“. Radovi u svim školama trebalo bi da budu završeni do kraja kalendarske godine – rekao je Šapić.

Šapić je naveo da bi do kraja, ili sredinom, sledeće godine trebalo da bude završeno deset novih vrtića koji su započeti od momenta kada je postao gradonačelnik.

– Sledeće godine ćemo uraditi projektovanje i pripremanje imovine za dvadeset novih. Procena je da sa dvadeset novih vrtića mi potpuno rešavamo sve liste čekanja – rekao je Šapić.

Foto: Grad Beograd

Gradonačelnik je podsetio da danas u vrtiće ide više od 85.000 dece, dok je pre sedam, osam godina išlo 45.000 dece.

– Važno je ono što ostaje, a to su vrtići, 20.000 dinara, vaučeri, socijalna davanja i sve dok sam na ovom mestu nećemo odustati od socijalnih mera koje smo sproveli u poslednje dve godine, a u pitanju je više od stotinu miliona evra na godišnjem nivou. Tako da nema potrebe niko da nas podseća na meru koju smo mi doneli i to oni kojima, dok su bili na vlasti, to nije nikada bilo ni na kraj pameti – zaključio je gradonačelnik Šapić.

Foto: S. Vidačković

