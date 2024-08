MAKRON: Srbija ima važnu ulogu u Svetskom partnerstvu za veštačku inteligenciju

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron izjavio je danas na Forumu o veštačkoj inteligenciji "Inovirajmo zajedno u Evropi", u kompaniji "InGrid-Schneider Electric LLC" u Novom Sadu, da Srbija ima važnu ulogu u Svetskom partnerstvu za veštačku inteligenciju.

Foto: TANJUG

Makron je rekao da mu je veliko zadovoljstvo što može o tome da razgovara sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, sa preduzetnicima, istraživačima i studentima.

- Mi smo uvek ovde u nekoj čudnoj situaciji. Trebalo bi da govorimo inteligentno i da budemo kredibilni o nečemu što, u stvari, ovi ljudi u publici znaju bolje od nas. Ja ću onda u nekoliko reči da vam kažem koja je naša vizija. Ako smo mi ovde da razgovaramo zajedno o veštačkoj inteligenciji, to je zato što Srbija ima tu važnu ulogu u Svetskom partnerstvu za veštačku inteligenciju i predsedava grupi koju smo postavili u okviru OECD-a. I ta grupa bi trebalo da koordiniše razgovore o ovoj temi - rekao je Makron na forumu.

Naveo je da će u februaru sledeće godine Francuska organizovati samit o AI u Parizu sa studentima, preduzetnicima i istraživačima.

Makron je naglasio da su na forum u okviru francuske delegacije došla poznata preduzeća i startapovi koji rade na razvoju veštačke inteligencije i digitalne ekonomije.

- Kao i preduzeće Suez koje je izvršilo revoluciju u načinu svog rada koristeći digitalne inovacije. Potpisali smo juče sporazum da bude nosilac jednog ambicioznog projekta. Imamo puno projekata koji su deo naše saradnje, kao i bilateralne stipendije. U aprilu sledeće godine imaćemo četvrti francusko-srpski forum inovacija - naveo je Makron.

Poručio je da imamo jake veze između dve države, ali da treba sada da razmislimo šta ćemo raditi u budućnosti.

- Imamo puno mogućnosti i AI transformiše našu svakodnevnicu, ali mi Evropljani na to gledamo sa distance, dok Kinezi i Amerikanci mnogo više investiraju. Mi Evropljani imamo važnu ulogu koja nas čeka, jer imamo za to kapacitete i mogućnosti da to radimo i možemo da osmislimo sopstveni model - rekao je Makron.

On je objasnio da kineskim modelom veštačke inteligencije rukovodi u potpunosti Vlada Kine.

- Vlada Kine u potpunosti reguliše pravila, standarde, norme. Ja sad ovde opisujem, ne osuđujem uopšte. Imamo američki model koji razvijaju potpuno privatne firme, to su i onda izbori koji su potpuno drugačiji i to vidimo onda i na raznim temama. Znači, imamo preduzetnike koji odlučuju o tome i ono što vidimo na platformama onda utiče na veštačku inteligenciju, što znači da izbor pojedinaca može da utiče na kolektivne izbore - naveo je Makron.

Istakao je da je Evropa mesto gde je izmišljena i osmišljena renesansa.

- Kapaciteti ljudskog roda da stavimo čoveka u centar svega što se dešava, da je to nešto što karakteriše Evropu i da je to nešto što treba da primenimo na veštačku inteligenciju. To znači da imamo jedan model inovacije koji će spojiti privatni i javni sektor, da učinimo da veštačka inteligencija bude u službi nečega što je naš kolektivni interes i da definišemo svoje norme, standarde - rekao je Makron.

Francuski predsednik smatra da Evropa ne sme da kasni više, već mora da inovira mnogo više nego što to radi danas kako bi dostigla nivo Kine i Sjedinjenih Američkih Država.

- Zatim treba da pokušamo da definišemo pravila kako ćemo o ovoj temi razgovarati na svetskom nivou i kako možemo da imamo neku zajedničku kolektivnu strukturu - poručio je Makron.

On smatra da bi pravila trebalo da budu definisana na osnovu nauke, standarda i rešenja.

- Kada govorimo o veštačkoj inteligenciji, važno je da sve bude zasnovano na nauci, a ne na nekim ličnim interesima ili, s druge strane, da imamo zavere i onda tu zapravo ne možemo da imamo dijalog otvoren. Ako zaista želimo da Evropa, što znači i Srbija i Francuska, da budu sile u domenu veštačke inteligencije, to bi trebalo da bude na nauci, kako bismo dobro struktuirali i kako bismo mogli da radimo na inovacijama - objasnio je Makron.

Naglasio je da su drugi preduslov standardi i da su nam potrebni zajednički međunarodni standardi.

- Ako želimo da veštačka inteligencija bude u službi čovečanstva, svih nas, ako želimo da imamo maksimalnu sinergiju, kako bismo mogli da transformišemo različite sektore i IT, i odbranu, i zdravstvo, i sve sektore života, potrebno je da imamo standarde. To znači da imamo stvari, smatramo da je to norma, to je standard, što znači ima stvari koje su zabranjene, ima stvari koje ćemo podržati - naveo je Makron.

Kao treći preduslov, Makron je izdvojio rešenja.

- Potrebno je da imamo zajednička rešenja za veštačku inteligenciju koja će biti otvorena. Zato je model da imamo model otvorenih izvora i da imamo rešenja evropska. To je jako važno, zato što je naš glavni rizik da zavisimo od standarda i rešenja koji neće biti evropski, jer onda više niste suvereni - istakao je Makron.

Kako je objasnio, ako su rešenja kineska ili američka, oni mogu da odlučuju i biraju propise i daju lekcije celom svetu, a on veruje da je to u stanju da uradi i Evropa.

- Ako znate da izgradite evropska rešenja, koja omogućavaju da se ubrza, da se inovira, da se poboljša usluga za naše stanovništvo, da se transformiše na ekonomiju, da idemo mnogo brže, onda možemo da kažemo šta je dozvoljeno, šta nije, možemo da definišemo zajednički prosperitet i ostajemo suvereni. I to je zapravo ono implicitno četvrto, suverenitet - zaključio je francuski predsednik.

On je istako da dve zemlje imaju veliki potencijal u mladima i da bi voleo da više mladih iz Srbije dođe u Francusku.

- Da imamo ekosisteme koji komuniciraju, mi verujemo u veštačku inteligenciju, ali mislimo da je za to potrebno da razgovori budu zasnovani na nauci, da zajedno definišemo standarde i da imamo rešenja koja će biti u potpunosti evropska. I upravo zbog toga ja verujem u dijalog između naše dve zemlje, dijalog između naučnika, preduzetnika, istraživača, naših preduzeća i javnih vlasti je toliko važan - poručio je Makron.

